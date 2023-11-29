Festive Season के दौरान गाड़ियों की बिक्री में धमाकेदार तेजी

Festive Season के दौरान लोगो ने जमकर खरीदारी की है। इस दौरान इकॉनमी को भी अच्छी-खासी बूस्ट मिली है। इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान भारतीय बाजार में गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 42 दिन का फेस्टिव सीजन, जो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर धनतेरस के 15 दिन बाद तक चला, इस दौरान देश में लगभग 37.93 लाख गाड़ियां बिकी हैं। 2022 के मुकाबले इसमें 18.73% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल 26 सितंबर से 6 नवंबर तक के फेस्टिव सीजन के दौरान 31.95 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई थी।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने 28 नवंबर को सेल्स के आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 28.93 लाख टू-व्हीलर्स, 1.43 लाख थ्री-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स 1.24 लाख और 5 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं। जबकि ट्रैक्टर की सेल में 0.5% की गिरावट देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 व्हीलर की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। नवरात्रि में कमी के साथ शुरुआत के बाद इसमें दिवाली के आखिर तक 10% की ग्रोथ देखी गई। वहीं नवरात्रि की शुरुआत में ट्रैक्टर की सेल में 8.3% की कमी देखी गई लेकिन दिवाली के अंत तक इसमें रिकवरी हुई और इसमें 0.5% की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई।