Manufacturing Sector में क्रांति लाएगी Tesla की सस्ती कार !

Tesla के सीईओ Elon Musk ने कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन पर अपडेट दिया है। कार इंडस्ट्री के दिग्गज सैंडी मुनरो ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा- 'हम लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे हैं जिसे बहुत हाई वॉल्यूम में बनाया जाएगा। हम उस काम में काफी आगे बढ़ चुके हैं। मैं हर हफ्ते प्रोडक्शन लाइन प्लान का रिव्यू करता हूं।'मस्क ने कहा- 'मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो रिवॉल्यूशन उस कार से दिखेगा वह लोगों के दिमाग को हिला कर रख देगा। प्रोडक्शन लाइन ऐसी होगी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का लेवल पृथ्वी पर मौजूद किसी भी ऑटोमोटिव प्लांट से कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगा।' मस्क ने बताया कि पहली प्रोडक्शन लाइन टेक्सास में गीगाफैक्ट्री में होगी। टेस्ला के व्हीकल्स अभी काफी महंगे हैं और कई दूसरे ब्रांड्स की तरह अधिकांश लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं।

अमेरिकन मार्केट में अभी टेस्ला की चार इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं। इनमें मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल x और मॉडल Y शामिल हैं। इनमें मॉडल 3 का रियल व्हील ड्राइव वैरिएंट सबसे सस्ता है। अमेरिका में इसकी कीमत 38,990 डॉलर (करीब 32.48 लाख रुपए) है। मस्क का ये इंटरव्यू साइबर ट्रक को लेकर था जिसमें उन्होंने अन्य चीजों पर भी बात की। मस्क ने हाल ही में साइबर ट्रक की डिलीवरी शुरू की है। ये भी काफी महंगा है। साइबरट्रक तीन वैरिएंट- रियर व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव और साइबरबीस्ट में अवेलेबल है। इसे साल 2019 में अनवील किया गया था। इसको 39,900 डॉलर यानी करीब 33 लाख रुपए में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसकी कीमत 50 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। कंपनी के CEO एलन मस्क ने हाल ही में सायबरट्रक के बारे में बात करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रिक पिकअप की इस समय काफी ज्यादा डिमांड है। इसे देखते हुए कंपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सायबरट्रक की हर साल 3.75 लाख यूनिट बनाएगी। नए ऑर्डर करने वाले बायर्स को डिलीवरी के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है।