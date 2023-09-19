Tata के कमर्शियल व्हीकल होंगे महंगे, एक अक्टूबर से बढ़ेंगे दाम
फरवरी में टाटा मोटर्स ने अपने सभी ICE पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें एवरेज 1.2% बढ़ाने की अनाउंसमेंट की थी। वहीं 10 फरवरी 2023 से टाटा मोटर्स ने अपनी टियागो-EV की कीमत लगभग 20,000 रुपए बढ़ा दी थी।
Tatat Motors ने 18 सितंबर को अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों मे इजाफा करने का ऐलान किया है। बढ़ी हुई कीमतें एक अक्टूबर से लागू होंगी। अगर आप टाटा की कमर्शियल गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कम दाम में इन्हें खरीदने का मौका 30 सितंबर तक का है। इसके बाद कंपनी की ये गाड़ियां महंगी मिलेंगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कमर्शियल व्हीकल के अलग-अलग मॉडल्स और वैरिएंट्स की कीमतों में एवरेज 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। टाटा मोटर्स ने फाइलिंग में कीमतों में बढ़ोतरी करने की वजह भी बताई है। कंपनी ने बताया है कि ओवरऑल इनपुट कॉस्ट यानी कार की मेकिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ाने का यह फैसला किया है।
कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इस साल चौथी बार बढ़ोतरी की है। इससे पहले कंपनी ने 3 जुलाई को पैसेंजर कारों की कीमतों को बढ़ाने का एलान किया था। कंपनी ने 17 जुलाई से कारों के अलग-अलग मॉडल्स और वैरिएंट्स की कीमतों में 0.6% का इजाफा किया था। पिछली बार भी लागत में इजाफे के कारण दाम बढ़ाए गए थे। कंपनी ने इससे पहले अपने वाहनों को नए एमिशन नॉर्म्स का अनुपालन करने के लिए कंपोनेंट्स में बदलाव किए थे। इस कारण 1 अप्रैल से कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की थी। वहीं, फरवरी में टाटा मोटर्स ने अपने सभी ICE पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें एवरेज 1.2% बढ़ाने की अनाउंसमेंट की थी। वहीं 10 फरवरी 2023 से टाटा मोटर्स ने अपनी टियागो-EV की कीमत लगभग 20,000 रुपए बढ़ा दी थी। 1 अप्रैल से देश में BS6 का दूसरा फेज लागू हो गया है और इसकी वजह से कंपनी की कार की मेकिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। यही वजह है कि कंपनियां अपने व्हीकल्स के दाम बढ़ा रही हैं।