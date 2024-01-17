scorecardresearch
Tata Punch EV 10.99 लाख रुपये में हुई लॉन्च

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 17, 2024 17:36 IST
टीपीईएम ने पंच ईवी लॉन्च किया है

Tata Motors की सहायक कंपनी Tata Passenger Electric Mobility Limited (टीपीईएम) ने Punch EV लॉन्च किया है।  यह कार 10.99 लाख रुपये की शुरुआती शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। यह वाहन तीन वेरिएंट में उपलब्ध है - स्मार्ट, एडवेंचर और एम्पावर्ड। यह देश भर में ईवी बिक्री के लिए अधिकृत सभी टाटा मोटर्स शोरूम और Tata.ev स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।

टाटा पंच ईवी रेंज और बैटरी

punch EV दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आता है। एक 25 kWh पैक जो 315 किमी की MIDC रेंज प्रदान करता है, और एक 35 kWh विकल्प, जो 421 किमी की MIDC रेंज प्रदान करता है। ये बैटरी पैक विकल्प दो ई-ड्राइव विकल्पों के साथ पूरक हैं। एक 60kW परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस AC मोटर, जो 114Nm का उत्पादन करता है और एक 90kW परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस AC मोटर 190Nm टॉर्क के साथ। पंच ईवी लॉन्ग रेंज (एलआर) 3.3 किलोवाट और 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर के विकल्प के साथ उपलब्ध है जिसे घर या कार्यस्थल पर स्थापित किया जा सकता है। डीसी फास्ट चार्जिंग क्षमता के साथ, इसे किसी भी 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 56 मिनट में 10% से 80% तक तेजी से चार्ज किया जा सकता है।

पंच ईवी

पंच ईवी दो स्क्रीन को एकीकृत करते हुए एक हाई-टेक इन-केबिन अनुभव भी प्रदान करता है। एक 26 सेमी डिजिटल कॉकपिट के साथ हरमन डिस्प्ले द्वारा 26 सेमी हाई-डेफिनिशन इंफोटेनमेंट। पंच ईवी मल्टीपल वॉयस असिस्टेंट के साथ कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, जिसमें 6 भाषाओं में 200+ कमांड के साथ नेटिव "हे टाटा" असिस्टेंट, ऐप्पल उपयोगकर्ताओं के लिए एलेक्सा, सिरी और एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए Google असिस्टेंट शामिल है।

स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी

मानक के रूप में पेश की गई स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी के साथ ZConnect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कार का अनुभव और भी बेहतर हो गया है। स्मार्ट चार्जिंग इंडिकेटर, द्वि-कार्यात्मक एलईडी और स्वागत और अलविदा हस्ताक्षर जैसी विशिष्ट विशेषताओं के साथ, पंच.ईवी भारत में ईवी बाजार को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

