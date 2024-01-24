Tata Motors का बड़ा दांव, CNG कारे होंगी ऑटोमैटिक

Tata Motors ने पहले सीएनजी कारों को लॉन्च किया और मारूति सुजुकी को अच्छी खासी टक्कर दी। अब टाटा मोटर्स कुछ ऐसा करने जा रही है जो कार बाजार में बड़ा खेल कर सकती है। हाल में कंपनी ने मार्केट में अपने कई सीएनजी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट उतारे हैं। इसके साथ ही कंपनी पहली बार सीएनजी में ऑटोमेटिक कार लाने की तैयारी कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में नया प्रयोग होगा क्योंकि सीएनजी कारों में आमतौर पर ऑटोमैटिक गियर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है, और अगर टाटा ऐसा करने में कामयाब हुई तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। कंपनी अपनी Tiago और Tigor दोनों सीएनजी कारों को ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। इस टीजर को देखकर पता चलता है कि कंपनी दोनों ऑटोमेटिक सीएनजी मॉडल को जल्द लॉन्च कर सकती है।

मौजूदा समय में टाटा की Tiger और Tiago दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और सीएनजी के ऑप्शन में ग्राहकों के लिए मौजूद हैं. कंपनी ने जो सीएनजी मॉडल्स को लॉन्च किया है, वो पेट्रोल पर भी चल सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद से इसकी मार्केट में काफी डिमांड नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अगर ऑटोमेटिक में सीएनजी वेरिएंट लॉन्च किया जाता है तो इसकी डिमांड काफी देखने को मिल सकती है।

नया दांव खेला

बीते कुछ सालों से भारतीय ग्राहकों के बीच Tiago और Tiger मॉडल्स की सेल्स वॉल्यूम में खासा इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए सीनएजी की डिमांड काफी बढ़ी है। अब ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को सीएनजी में उतारकर कंपनी एक और नया दांव खेलने की तैयारी कर रही है।

कंपनी ने Tiago सीएनजी में करीब 7 वेरिएंट्स ग्राहकों के सामने पेश किए हैं। इसकी एक्सशोरूम कीमत 6.55 लाख से शुरू होकर 8.10 लाख तक जाती है। जबकि दूसरी तरफ टाटा Tiger सीएनजी को कंपनी ने 4 वेरिएंट्स में उतारा है। इसकी एक्सशोरूम कीमत 7.80 लाख से लेकर 8.95 लाख रुपये तक जाती है।

एक जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च

टाटा ने टीजर में ऑटोमेटिक सीएनजी को लेकर अभी ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों नए सीएनजी ऑटोमेटिक के वेरिएंट्स पुरानी कारों के जैसे स्पेसिफिकेशन और खूबियों के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। इनमें इंजन की ताकत, पुराने सीएनजी मैनुअल मॉडल जैसी ही देखने को मिल सकती है। अगर टाटा Tiger और Tiago दोनों को ऑटोमेटिक सीएनजी में पेश कर रही है तो उम्मीद जताई जा सकती है कि Altroz सीएनजी को भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य में उतारा जा सकता है।वर्तमान में अल्ट्रोज को कंपनी बायो फ्यूल टेक्नोलॉजी यानि पेट्रोल-सीएनजी में लॉन्च कर चुकी है।