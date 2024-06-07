Tata Altroz ​​Racer लॉन्च, कीमत 9.49 लाख रुपये से शुरू

Tata Motors ने आखिरकार भारत में बहुप्रतीक्षित Altroz ​​​​Racer लॉन्च कर दी है। अल्ट्रोज़ रेसर की कीमत 9.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। टाटा की प्रीमियम हैचबैक का यह नया वेरिएंट i-टर्बो रेंज की जगह लेगा और इस रेंज में सबसे ऊपर रहेगा। अल्ट्रोज़ रेसर तीन ट्रिम लेवल - R1, R2 और R3 में उपलब्ध है। मिड-लेवल R2 वेरिएंट की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

बाहरी डिज़ाइन में सबसे उल्लेखनीय बदलाव ब्लैक-आउट बोनट और छत के साथ-साथ रेसिंग स्ट्राइप्स हैं, जो अल्ट्रोज़ रेसर को स्पोर्टी लुक देते हैं। इसे तीन रंग विकल्पों में खरीदा जा सकता है - प्योर ग्रे, एवेन्यू व्हाइट और एटॉमिक ऑरेंज। इसके अलावा, इसमें फ्रंट फेंडर पर 'रेसर' बैज के साथ-साथ एक सूक्ष्म रूप से नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट ग्रिल भी है। 16 इंच के अलॉय व्हील मानक अल्ट्रोज़ के समान ही हैं।

अंदर की तरफ़, अल्ट्रोज़ रेसर में वॉयस-असिस्टेड सनरूफ़, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार दी गई हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, जो मानक अल्ट्रोज़ से बड़ा है और इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सुरक्षा उपकरणों के मामले में, रेसर वेरिएंट में ABS, ESC और छह एयरबैग स्टैण्डर्ड हैं। AC वेंट्स और गियर लीवर के चारों ओर रंग-विशिष्ट इंसर्ट के साथ कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ नई लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी है।

आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्ट्रोज़ रेसर ज़्यादा पावरफुल पावरट्रेन के साथ आता है। यह नेक्सन एसयूवी जैसा ही 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन है। यह 118bhp और 170Nm का टॉर्क पैदा करता है और i-टर्बो वेरिएंट पर उपलब्ध 5-स्पीड के बजाय 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। टाटा अल्ट्रोज़ रेसर का मुकाबला हुंडई i20 N लाइन, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर जैसी कारों से है।