Royal Enfield की New Generation Royal Enfield Himalayan 452 7 नवंबर को होगी लॉन्च

Royal Enfield ने New Generation Royal Enfield Himalayan 452 की लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म कर दी है। कंपनी इस पॉपुलर बाइक को 7 नवंबर को लॉन्च करेगी। रॉयल एनफील्ड की ये बाइक टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पॉट की जा चुकी है। हाल ही में इसका फर्स्ट लुक जारी किया गया था। न्यू जनरेशन हिमालयन पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल है, लेकिन कई बार चेंजेस के बावजूद बाइक का ओवरऑल लुक अपने फर्स्ट जनरेशन एडिशन की तरह ही नजर आता है। बाइक को 2.50 लाख रुपए की एक्सशोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। ये इंडियन मार्केट में KTM 390 एडवेंचर जैसी ADV स्टाइल वाली बाइकों को टक्कर देगी। इसके अलावा हीरो की अपकमिंग बाइक एक्सपल्स X440 से इसका कड़ा मुकाबला होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी टीजर में मोटरसाइकिल में LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक LED हेडलैंप, एक छोटी विंडशील्ड, एक नई चोंच जो हीरो एक्सपल्स के समान दिखती है, न्यू डिजाइन फ्यूल टैंक, एक बड़ा इंटरकूलर, नए ग्रैब हैंडल, नए एग्जॉस्ट और साथ ही चारों ओर नए ग्राफिक्स मिलते हैं।

कुछ अन्य बड़े बदलावों में अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स के साथ ऑफरोडिंग वाले टायर दिख रहे हैं। इसके अलावा व्हील मौजूदा हिमालयन में मिलने वाले 21-इंच के व्हील से छोटे दिख रहे हैं। रॉयल एनफील्ड ने अभी तक मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशन की ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, बाइक 451.65cc का सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन से लैस होगी। यह करीब 40 hp की पावर और 45 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया जाएगा। मौजूदा रॉयल एनफील्ड हिमालयन में 411 cc सिंगल सिलेंडर, एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो 24 hp की पावर और 32 nm का टॉर्क जनरेट करता है। फीचर्स की बात करें तो न्यू जनरेशन हिमालयन 452 में मौजूदा मॉडल में दिए गए डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन की जगह बड़ा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। बाइक में डुअल चैनल ABS के साथ ब्रैकिंग सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।