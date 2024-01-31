Range Rover Evoque Facelift ₹67.90 लाख में लॉन्च, Audi Q5 से मुकाबला !

Jaguar Land Rover (JLR) India ने 30 जनवरी को रेंज रोवर पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल Range Rover Evoque का 2024 एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी ने फेसलिफ्टेड रेंज रोवर इवोक को कॉस्मेटिक अपडेट के साथ 67.90 लाख रुपए की कीमत में पेश किया है। लग्जरी SUV में Pivi प्रो सॉफ्टवेयर के साथ नया टचस्क्रीन दिया गया है। नई रेंज रोवर इवोक 2 इंजन ऑप्शन के साथ डायनेमिक SE ट्रिम में अवेलेबल है। कंपनी ने लग्जरी SUV के सिग्नेचर डिजाइन को बरकरार रखते हुए एक्सटीरियर और इंटीरियर में चेंजेस किए हैं। इवोक का भारत में ऑडी Q5, मर्सिडीज-बेंज GLC, BMW X3 और वोल्वो XC60 से है।

2024 रेंज रोवर इवोक : एक्सटीरियर डिजाइन

नई रेंज रोवर इवोक में अब एक न्यू डिजाइन ग्रिल, सिग्नेचर LED DRLs के साथ सुपर स्लिम LED हेडलैंप, 19 इंच के 10 स्पोक डायमंड-कट अलॉय व्हील, एक कूप जैसी फ्लोटिंग रूफ और रेड ब्रेक कैलीपर्स दिए गए हैं। नई इवोक में 2 नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन- कोरिंथियन ब्रॉन्ज और ट्रिबेका ब्लू मिलते हैं।

2024 रेंज रोवर इवोक : इंटीरियर

नई रेंज रोवर इवोक के इंटीरियर में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 11.4 इंच का कर्व्ड ग्लास टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, एक केबिन एयर प्यूरीफायर, एक पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस्ड कैमरा सिस्टम के साथ 3D सराउंड व्यू, क्लियरसाइट ग्राउंड व्यू और रियरव्यू मिरर दिया गया है। इसके अलावा, नया सेंटर कंसोल डिजाइन, एंबीएंट केबिन लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों के साथ एक शैडो ऐश-ग्रे फिनिशर मिलता है। वहीं, फिर से डिजाइन किए गए सेंटर कंसोल पर एक नया गियर लीवर, डैशबोर्ड पर एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है।

2024 रेंज रोवर इवोक : परफॉर्मेंस

2024 रेंज रोवर इवोक पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है। इसमें एक 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 247bhp की अधिकतम पावर और 365Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, दूसरा 2.0-लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 201bhp की पावर और 430Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 9-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। दोनों इंजन में बेल्ट इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी जनरेट करता है और एक्सीलरेशन में मदद करता है। कार में JLR के टेरेन रिस्पांस सिस्टम के साथ ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है, जिसमें सात मोड- इको, कम्फर्ट, ग्रास-ग्रेवल-स्नो, मड-रट्स, सैंड, डायनामिक और ऑटोमैटिक हैं। 360-डिग्री कैमरा बोनट के जरिए क्लीयर व्यू देखने में मदद करता है, जो मुश्किल ऑफ-रोडिंग के समय एक अच्छा फीचर है।