Ola S1X Electric Scooter 4kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च

Ola Electric ने भारत में S1X इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक नया वैरिएंट बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया है। इसमें 4kWh बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि इसे फुल चार्ज करने पर 190km की रेंज मिलेगी। कंपनी ने ई-स्कूटर के नए वैरिएंट की कीमत 1.10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी है। S1X को अगस्त-2023 में 2kWh और 3kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है। इनकी डिलीवरी अप्रैल में शुरू होगी। इसी के साथ कंपनी ने देशभर में ओला सर्विस सेंटर, चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी वारंटी बढ़ाने की भी घोषणा की है। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर 8 साल/ 80,000 किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी देने की भी घोषणा की है। कस्टमर्स 4,999 रुपए देकर 1,00,000 किलोमीटर और 12,999 रुपए देकर 1,25,000 किलोमीटर तक बैटरी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं।

परफॉर्मेंस

S1X के 4kWh वैरिएंट में 2kWh और 3kWh वैरिएंट की तरह ही 6kW हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 8bhp की पावर जनरेट करती है। यह 0-40kmph की स्पीड सिर्फ 3.3 सेकेंड में पकड़ सकता है और टॉप स्पीड 90kmph है। 3 राइडिंग मोड्स- इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स के साथ सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर की सुविधा मिलती है।

डिजाइन और फीचर्स

S1X स्कूटर डिजाइन में पहले से मौजूद कंपनी के अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों से ज्यादा अलग नहीं है। इसमें स्माइली-शेप्ड डुअल-पॉड हेडलाइट, इंडिकेटर-माउंटेड फ्रंट एप्रन, रबराइज्ड मैट के साथ फ्लैट फुटबोर्ड, 34 लीटर का बूट स्पेस और LED टेललैंप मिलेंगे। 7 इंच का TFT टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट कलस्टर भी दिया गया है। साथ ही स्कूटर में सिंगल पीस ट्यूबलर ग्रैब रेल के साथ फ्लैट टाइप सीट और LED टेललैंप मिलती हैं। इसके निचले हिस्से में ब्लैक क्लैडिंग और स्टील व्हील्स भी अवेलेबल हैं।

सर्विस और चार्जिंग नेटवर्क

ओला इलेक्ट्रिक भारत में ओला सर्विस सेंटर बढ़ाएगी। कंपनी की प्लानिंग 50% सर्विस नेटवर्क बढ़ाने की है और अप्रैल 2024 तक ओला सर्विस सेंटर नेटवर्क की संख्या 600 तक पहुंचाने की है। ओला का अपने चार्जिंग नेटवर्क को 10 गुना तक बढ़ाने का टारगेट है। वर्तमान में देशभर में 1000 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिन्हें जून तक बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। कंपनी फास्ट चार्जर इंस्टॉल करेगी जो होम चार्जर से 75% ज्यादा फास्ट चार्जिंग करेंगे और इनसे करीब 20 मिनट के चार्ज में 50km तक की रेंज मिलेगी। ग्राहक ₹29,999 में फास्ट चार्जर खरीदकर अपने घर या ऑफिस में भी इंस्टॉल करवा सकेंगे।