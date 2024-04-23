Ola ने अयोध्या हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू किया

Ola Mobility ने सोमवार को कहा कि उन्होंने Ayodhya में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू कर दिया है। कंपनी ने प्रतिनिधियों की एक समर्पित टीम भी तैनात की है जो हवाई अड्डे पर अपने संचालन का प्रबंधन करने और वास्तविक समय में ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए 24x7 उपलब्ध रहेगी। ओला मोबिलिटी के सीईओ हेमंत बख्शी ने कहा, "अयोध्या भारत में सबसे तेजी से बढ़ते सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। ओला अपनी सेवाओं का विस्तार करने और शहर में समर्पित गतिशीलता समाधान प्रदान करने के लिए उत्साहित है।"

1 बिलियन भारतीयों की सेवा करने का मिशन

"1 बिलियन भारतीयों की सेवा करने के हमारे मिशन के अनुरूप, हम अयोध्या जैसे स्थानों में विकास के अवसरों को अनलॉक करने की योजना बना रहे हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, और सालाना लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा, "ओला अयोध्या में यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए समर्पित है, जबकि ड्राइवर-भागीदारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है।"