Musk ने Tesla Cybertruck की 4 साल बाद डिलीवरी दी, क्या है खासियत,पढ़िए पूरी खबर

डेब्यू के 4 साल बाद Tesla ने अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप 'Cybertruck' की डिलीवरी America में शुरू कर दी है। गुरुवार देर रात को टेक्सास शहर स्थित कंपनी की फैक्ट्री में हुए डिलीवरी इवेंट में कंपनी के CEO Elon Musk ने पहले 10 कस्टमर्स को इसे सौंपा। एक बार फुल चार्ज करने पर इसमें मैक्सिमम 548 Km तक की रेंज का दावा किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 50.85 लाख रुपए है। कंपनी ने बताया कि इसका सबसे सस्ता रियर-व्हील ड्राइव मॉडल 2025 तक अवेलेबल होगा। इसमें 402 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। साइबरट्रक तीन वैरिएंट- रियर व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव और साइबरबीस्ट में अवेलेबल है। इसे साल 2019 में अनवील किया गया था। इसको 39,900 डॉलर यानी करीब 33 लाख रुपए में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसकी कीमत 50 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। अब तक इसे करीब 19 लाख लोग बुक कर चुके हैं। टेस्ला के साइबरट्रक की बॉडी 'अल्ट्रा-हार्ड 30X कोल्ड-रोल्ड स्टेनलेस स्टील' से बनी है। इसका ओवरऑल डिजाइन बॉक्सी है।

अन्य टेस्ला मॉडलों की तरह साइबरट्रक में भी इंजन नहीं होने की वजह से बोनट के नीचे एक 'फ्रंक' मिलता है। यह एक तरह का छोटा सा स्टोरेज होता है। इलेक्ट्रिक ट्रक के इंटीरियर की ओवरऑल स्टाइलिंग प्री-प्रोडक्शन यूनिट और कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह है। इसका इंटीरियर लुक यूनीक वाइट और ग्रे थीम पर बेस्ड है। इसका डैशबोर्ड लेआउट अन्य टेस्ला मॉडल्स की तरह प्लेन और सिंपल है। डेशबोर्ड के सेंटर में 18.5 इंच की बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले भी है। स्टीयरिंग व्हील टिपिकल टेस्ला कारों जैसा ही स्क्वायर शेप में है। टचस्क्रीन डिस्प्ले में बेड कवर, सस्पेंशन सेटिंग्स, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और विंग मिरर सेटिंग्स के लिए कंट्रोलर दिए गए हैं। इसके अलावा चाइल्ड लॉक, हेडलैंप, सेंट्री मोड, कार वॉश मोड और कुछ अन्य कंट्रोलर भी मिलते हैं। रियर पैसेंजर के लिए भी 9.4 इंच की टचस्क्रीन दी गई है। कंपनी के CEO एलन मस्क ने हाल ही में सायबरट्रक के बारे में बात करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रिक पिकअप की इस समय काफी ज्यादा डिमांड है। इसे देखते हुए कंपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सायबरट्रक की हर साल 3.75 लाख यूनिट बनाएगी। नए ऑर्डर करने वाले बायर्स को डिलीवरी के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है।