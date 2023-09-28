Mercedes AMG G 63 Grand Edition: कौन होंगे वो 25 भारतीय जो खरीदेंगे Mercedes की AMG G 63 Grand Edition
कार को कंपनी ने ब्लैक और गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है। कंपनी ने इस कार में वही इंजन दिया है, जो AMG G 63 SUV में मिलता है। ये इंजन 585 hp की मैक्सिमम पावर और 850 nM का टॉर्क जनरेट करता है।
Mercedes ने अपनी AMG G 63 Grand Edition को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 1,000 यूनिट ही इस गाड़ी की तैयार की गयी है, जिसमे मात्र 25 भारतीय ही इसे खरीद पाएंगे। इस गाड़ी को काफी बेहतरीन और दमदार बताया जा रहा है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4 करोड़ रुपए है। हालांकि जिन लोगों के पास मर्सिडीज़ की ये कार होंगी, सिर्फ वही लोग Mercedes AMG G 63 Grand Edition के इस कार को खरीद सकते हैं। बता दें कि कंपनी ने बुधवार को इस कार को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था लेकिन अब ये कार सिर्फ उन लोगों को मिलेगी, जिनके पास Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG और S-Class जैसी कार हैं।
ग्लोबल स्तर पर कंपनी ने 1000 यूनिट्स की बिक्री रखी है, जिसमें से 25 यूनिट्स भारत में बेची जाएंगी। बता दें कि साल 2024 की पहली तिमाही से इस कार की डिलिवरी शुरू होने की संभावाना है। इस कार में AMG लोगो दिया गया है और Kalahari gold magno में मर्सिडीज़ का स्टार दिखाई देगा। कार में कंपनी ने 22 इंच के AMG फोर्ज्ड व्हील्स दिए गए हैं। ये व्हील्स क्रॉस स्पोक डिजाइन के साथ आते हैं। कार को कंपनी ने ब्लैक और गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है। कंपनी ने इस कार में वही इंजन दिया है, जो AMG G 63 SUV में मिलता है। ये इंजन 585 hp की मैक्सिमम पावर और 850 nM का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मात्र 4.5 सेकंड्स में पकड़ लेती है। इस कार की अधिकतर स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा है।