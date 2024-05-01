Maruti Suzuki India ने Swift के लिए प्री-बुकिंग शुरू की

Maruti Suzuki Indiaने 4th Generation Epic New Swift के लिए 11,000 रुपये की बुकिंग राशि के साथ प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। स्विफ्ट की नई गाड़ी में सिग्नेचर स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है जो काफी शानदार है। लॉन्च होने के बाद से ही स्विफ्ट भारत की सबसे बेहतरीन प्रीमियम हैचबैक रही है, जिसके 29 लाख से ज़्यादा मालिक हैं। स्पोर्टी प्रीमियम हैचबैक ने लगातार बेहतरीन ड्राइविंग परफॉरमेंस के लिए मानक तय किए हैं।

advertisement

Also Read: Ola ने अयोध्या हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू किया

मार्केटिंग और सेल्स के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने कहा, "मारुति सुजुकी के लिए स्विफ्ट एक प्रतिष्ठित ब्रांड रहा है, जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए बदलते समय के साथ विकसित हुआ है। इसका 29 लाख का मजबूत ग्राहक आधार और कई पुरस्कार और प्रशंसा इस बात का प्रमाण है कि प्रतिष्ठित स्विफ्ट कैसे मजबूती से आगे बढ़ी है।" उन्होंने आगे कहा, "एपिक न्यू स्विफ्ट अपने बहुचर्चित स्पोर्टी डीएनए के प्रति सच्ची है, जबकि कम उत्सर्जन के साथ पर्यावरण मित्रता की नई-युग की अपेक्षाओं को संतुलित करती है। हमेशा की तरह, अगली पीढ़ी की स्विफ्ट प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में नए मानक स्थापित करने और अपने आप में 'जॉय ऑफ मोबिलिटी' की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।"