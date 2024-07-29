Mahindra Thar Roxx का बड़ा धमाका: इस दिन मिलेगा शानदार सरप्राइज – जानें क्या है खास

Mahindra की बहुप्रतीक्षित 5-डोर थार Roxx के लॉन्च का समय आखिरकार आ गया है। कंपनी ने घोषणा की है कि यह नई एसयूवी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। एडवेंचर और ऑफरोडिंग के शौकीनों के लिए अगस्त का महीना एक विशेष अवसर लेकर आ रहा है।

लॉन्च की तारीख और डिज़ाइन

Mahindra ने यूट्यूब वीडियो के जरिए इस शानदार लॉन्च की पुष्टि की है। नया थार Roxx मौजूदा थार से बड़ी होगी क्योंकि यह 5-डोर वेरिएंट है। इसका डिज़ाइन पुराने थार की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख बदलाव होंगे। नए थार Roxx में सर्कुलर मोशन में LED हेडलाइट्स और LED DRLs, एलईडी फॉग लाइट्स और टेललैम्प्स शामिल होंगे। इसके अलावा, नया ग्रिल डिज़ाइन और रिजाइन किए हुए एलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप और रियर डोर हैंडल डोर फ्रेम पर स्थित होगा।

इंटीरियर्स और फीचर्स

कंपनी ने इंटीरियर्स के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, थार Roxx में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पहली बार पैनारॉमिक सनरूफ मिल सकती है। इसके अलावा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलने की उम्मीद है।

मार्केट में Mahindra Thar Roxx का मुकाबल

मार्केट में Mahindra Thar Roxx का मुकाबला मुख्यतः Maruti Jimny और Force Gurkha से होगा। हाल ही में फोर्स ने अपनी नई Gurkha लॉन्च की है, जिससे मुकाबला करने के लिए Mahindra Thar Roxx आ रही है। इस एसयूवी में तीन अलग-अलग पावरट्रेन विकल्प मिल सकते हैं, जो इसे एक मजबूत प्रतियोगी बना देंगे। इस बड़े लॉन्च के लिए तैयार हो जाइए और जानिए कि कैसे Mahindra Thar Roxx अपने प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देने के लिए तैयार है।