आज, भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी-50 (NSE Nifty 50) के हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ होने की उम्मीद है, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला। अमेरिका के प्रमुख सूचकांक नैस्डैक कंपोजिट 1.03%, एसएंडपी 500 1.11% और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.64% की वृद्धि के साथ बंद हुए। यह वृद्धि अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों के बाद फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदों से प्रेरित थी।

advertisement

एशियाई बाजारों का प्रदर्शन

एशियाई बाजारों में भी सकारात्मक माहौल देखने को मिला। जापान का निक्केई 2.70%, हांगकांग का हैंग सेंग 0.10%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.54%, शंघाई कंपोजिट 0.14% और एशिया डॉव 1.49% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। सुबह 7:10 बजे GIFT निफ्टी वायदा भी 111 अंक की तेजी के साथ 25,708 के स्तर पर था।

Also Read: सरकार बंद करने जा रही है Gold की इतनी बड़ी स्कीम?

आज के प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे

(आज, विभिन्न कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, जो बाजार में हलचल पैदा कर सकते हैं)

एसीसी, एजीआई इंफ्रा, अपोलो पाइप्स, अरविंद, ,आस्क ऑटोमोटिव, एस्टेक लाइफसाइंसेज, अदानी टोटल गैस, अरबिंदो फार्मा, अदानी विल्मर, बामर लॉरी एंड कंपनी, बसंत एग्रो टेक (इंडिया), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम, केमो फार्मा लेबोरेटरीज, कोलगेट-पामोलिव (भारत), कंप्यूज इन्फोकॉम, सीएसबी बैंक, डेटा पैटर्न्स (भारत), डीसीएम नोवेल्ले, डायना टी कंपनी, एलनेट टेक्नोलॉजीज, फ्रेडुन फार्मास्यूटिकल्स, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्, गुडलक इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडिया सीमेंट्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी, इंडो-इटैलियन रेमेडियल एंड रिसर्च मेडिसिन्स, इंडिया ग्लाइकोल्स, इंडियन बैंक, इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज, आईएसएमटी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, जिंदल सॉ, जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज, कंसाई नेरोलैक पेंट्स, केईआई इंडस्ट्रीज, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मनराज हाउसिंग फाइनेंस, वेदांत फैशन, मार्कोलिन्स ट्रैफिक कंट्रोल्स, मयूर यूनिकोटर्स, एमकेटी क्रिएटर्स, ओमैक्स ऑटोज, पैनाचे इनोवेशन, फाइजर, रतनइंडिया एंटरप्राइजेज, श्री रामकृष्ण मिल्स, वीसीयू डेटा मैनेजमेंट, विनती ऑर्गेनिक्स, और विन्योफ्लेक्स अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगे।

Also Watch: https://bazaar.businesstoday.in/visualstories/business/which-sector-became-rich-in-budget-2024-157056-24-07-2024

शेयरों में संभावित गतिविधियाँ

1) डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज: हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी का मुनाफा जून तिमाही में 0.90% घटकर ₹1,392.4 करोड़ रहा, लेकिन ऑपरेशंस से रेवेन्यू 13.88% बढ़कर ₹6,757.9 करोड़ हो गया।

2) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया: कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.52% बढ़कर ₹3,723.92 करोड़ हुआ, हालांकि रेवेन्यू में मामूली कमी आई है।

3) NTPC: सरकारी बिजली कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12% बढ़कर ₹5,506.07 करोड़ हो गया।

4) ICICI बैंक: बैंक का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9.96% बढ़कर ₹11,695.84 करोड़ हुआ, और कुल आय बढ़कर ₹45,998 करोड़ हो गई।

5) IndiGo: विमानन कंपनी का शुद्ध लाभ 11.7% घटकर ₹2,728.8 करोड़ रहा, ईंधन लागत और रखरखाव खर्च में वृद्धि के कारण।

6) SBI कार्ड्स: कंपनी का शुद्ध लाभ ₹594 करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि कुल आय बढ़कर ₹4,483 करोड़ हो गई।

आज के दिन, वैश्विक संकेतों और इन कंपनियों के नतीजों से भारतीय शेयर बाजार में हलचल और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को इन घटनाक्रमों पर ध्यान देना चाहिए।