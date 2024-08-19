रॉकस्टार कार से कम नहीं Mahindra Thar Roxx 5, खरीदने से पहले पढ़िए

Mahindra ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी प्रतिष्ठित ऑफ-रोड SUV का 5 DOOR EDITION, बहुप्रतीक्षित Thar Roxx को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग के बाद ही ये कार छा गई है। दरअसल इसकी कीमत भी सही है। अगर आप इसका पेट्रोल वर्जन खरीदना चाहते हैं तो 4x2 MX variant के लिए आपको 12.99 लाख रुपये और डीजल के लिए 13.99 लाख रुपये (ex-showroom) चुकाने होंगे।

Thar Roxx का शक्तिशाली इंजन :

Thar Roxx दो मजबूत इंजनों का विकल्प प्रदान करता है:

2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल: 160bhp और 330Nm का टॉर्क देता है।

2.2-लीटर mHawk डीजल: 150bhp और 330Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं।

कैसी है डिज़ाइन?

Thar Roxx ने डिज़ाइन अपडेट को शामिल करते हुए थार के प्रतिष्ठित बॉक्सी सिल्हूट को बनाए रखा है:



नई ग्रिल डिजाइन, C-shape की LED डे-टाइम रनिंग लाइटें, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, सर्कुलर फ़ॉग लाइट , डुअल-टोन अलॉय व्हील, पीछे के दरवाज़े पर लगे हैंडल, रेक्टैंगयुलर LED टेललाइट्स, टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील।

Thar Roxx का आधुनिक इंटीरियर:

वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हवादार सामने की सीटें, पैनोरेमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल , रियर एसी वेंट, डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री।