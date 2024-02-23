Mahindra Scorpio-N का नया वैरिएंट Z8 Select लॉन्च

scorecardresearch
NewsऑटोMahindra Scorpio-N का नया वैरिएंट Z8 Select लॉन्च

सेफ्टी के लिए महिंद्रा ने सभी व्हील में डिस्क ब्रैक, 6 एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल,हिल डिसेंट कंट्रोल,सेंसर के साथ रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स दिए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 23, 2024 10:15 IST
Mahindra & Mahindra ने 22 फरवरी को अपनी पॉपुलर SUV Scorpio-N का नया वैरिएंट Z8 Select लॉन्च किया है
Mahindra & Mahindra ने 22 फरवरी को अपनी पॉपुलर SUV Scorpio-N का नया वैरिएंट Z8 Select लॉन्च किया है। इसे मिड वैरिएंट Z6 और टॉप लाइन मॉडल Z8 के बीच रखा गया है। Z8 सिलेक्ट को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। कार 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती है। इसकी शुरुआती कीमत 16.99 लाख रुपए है। स्कॉर्पियो एन Z8 सिलेक्ट वैरिएंट रेगुलर Z8 वैरिएंट से 1.66 लाख रुपए तक सस्ता है। स्कॉर्पियो-एन की कीमत 13.60 से 24.54 लाख रुपए (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। SUV के लिए बुकिंग्स ओपन हैं और यह 1 मार्च 2024 से डीलरशिप पर अवेलेबल होगी। भारत में इसका मुकाबला टाटा हैरियर और सफारी से है, वहीं इस प्राइस रेंज में इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के टॉप लाइन वैरिएंट से भी है। 

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन : एक्सटीरियर

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-एन के Z8 सिलेक्ट वैरिएंट को XUV700 के मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है। इसके अलावा, स्कॉर्पियो-एन में कोई बदलाव नहीं है। इसमें 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील, डुअल बैरल LED हेडलाइट्स और DRL के साथ LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप हैं। 

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन इंटीरियर और फीचर्स

Z8 सिलेक्ट का केबिन रेगुलर स्कॉर्पियो एन Z8 वैरिएंट जैसा ही है और इसमें इसी की तरह ब्लैक और ब्राउन केबिन थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। Z8 वैरिएंट की तरह Z8 सिलेक्ट भी सिर्फ 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में अवेलेबल है। फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एड्रेनोएक्स कनेक्टेड कार तकनीक, बिल्ट-इन एलेक्सा और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, UV के खास फीचर्स में 3D साउंड स्टेजिंग के साथ सोनी 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। हालांकि इसमें Z8 वैरिएंट की तरह ड्यूल-जोन एसी, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप और ऑटो हेडलाइटें नहीं दी गई है। 

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन इंजन और गियरबॉक्स

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन 2.0-लीटर का mStallion टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और mHawk डीजल इंजन के साथ आती है। पेट्रोल इंजन वाली SUV 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 203hp की पावर और 370NM का पीक टॉर्क जनरेट करती है। 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़े जाने पर यही इंजन 10Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, डीजल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 175hp और 370NM पीक टॉर्क जनरेट करता है। 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ यही इंजन 400Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्कॉर्पियो-एन डीजल इंजन के साथ 4 व्हील ड्राइव (4WD) ऑप्शन भी है, लेकिन Z8 सिलेक्ट वैरिएंट में अवेलेबल नहीं है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के लिए महिंद्रा ने सभी व्हील में डिस्क ब्रैक, 6 एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल,हिल डिसेंट कंट्रोल,सेंसर के साथ रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स दिए हैं।

