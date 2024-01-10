Kia Sonet Facelift 12 जनवरी को होगी लॉन्च

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Jan 10, 2024 11:40 IST
Kia की पॉपुलर सब-4 मीटर SUV 12 जनवरी को भारत में लॉन्च की जाएगी

Kia  की पॉपुलर सब-4 मीटर SUV 12 जनवरी को भारत में लॉन्च की जाएगी। किया इंडिया ने 9 जनवरी को कार की लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म की है। कोरियाई कंपनी ने इसके लिए 25,000 रुपये की टोकन राशि पर बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी और यह डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। उम्मीद है कि कीमत घोषित होते ही इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। किआ ने नई सोनेट के डिजाइन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए हैं। इसमें न्यू डिजाइन ग्रिल अपडेटेड LED DRL's, कनेक्टेड LED टेललैंप और नए अलॉय व्हील शामिल हैं। वहीं, इंटीरियर केबिन अपडेट में नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और वेंटीलेटेड सीट और नई सीट अपहोल्स्ट्री शामिल हैं। नई सोनेट अब 360-डिग्री कैमरा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस टेक्नीक (ADAS) जैसे 25 सेफ्टी फीचर्स से लैस है। कंपनी ने 14 दिसंबर को अपनी पॉपुलर SUV सोनेट का फेसलिफ्ट भारत सहित ग्लोबल मार्केट में अनवील किया था। कंपनी कार को अगले साल 9 कलर ऑप्शन के साथ अगले साल लॉन्च करेगी। कंपनी ने नई सोनेट को पहले से ज्यादा शार्प और स्टाइलिश बनाने की कोशिश की है। इसके फ्रंट में कंपनी की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल दी गई है। दोनों कॉर्नर पर सेबर टूथ स्टाइल वाले अग्रेसिव LED हेडलैंप मिलते हैं, जो महिंद्रा की XUV700 की तरह नजर आते हैं। ग्रिल के नीचे फ्रंट बंपर पर पतले LED फॉग लैंप की हाउसिंग मिलती है। साइड में 16 इंच के स्पोर्टी क्रिस्टल कट अलॉय व्हील, फुली कवर्ड बॉडी क्लेडिंग, बॉडी कलर डोर हैंडल, रूफ रेल्स और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ नजर आता हैं। रियर में कनेक्टेड टेललैंप दिए गए हैं, जो सेल्टोस की तरह दिखते हैं।

Also Read: Yamaha R15, FZ-S FI और FZ-X का अपडेट वर्जन लॉन्च

इसके अलावा रियर स्पॉइलर और डार्क मैटेलिक एक्सेंट के साथ स्पोर्टी एयरोडायनामिक रियर स्किड प्लेट मिलती है। ऑल-न्यू सेल्टोस के केबिन काफी अपग्रेड देखा गया है। डैशबोर्ड पर नया 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। इसमें ग्राफिक्स हैं जो नई सेल्टोस के यूजर इंटरफेस से मिलते-जुलते हैं। केबिन को अब ब्राउन कलर के इंसर्ट के साथ ब्लैक आउट थीम मिलती है। इसके अलावा, 70+ कनेक्टेड कार फीचर के साथ इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 4 तरह से पावर्ड एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 7-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर, 360-डिग्री कैमरा और एक वॉइस ऑपरेटेड सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। नई सोनेट में मौजूदा मॉडल के मल्टीपल इंजन और ट्रांसमिशन बरकरार रहेंगे। एंट्री-लेवल वैरिएंट में 82bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। वहीं 118bhp की पावर और 172Nm के टॉर्क के साथ 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा जो दो ट्रांसमिशन ऑप्शन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक और 6-स्पीड क्लचलेस मैनुअल के साथ आएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन सॉनेट 250Nm के साथ 114bhp 1.5-लीटर डीजल इंजन पेश करना जारी रखेगा और 6-स्पीड क्लचलेस मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प पेश करेगा। कार का पेट्रोल इंजन 18.83 किमी/लीटर का माइलेज देगा, जबकि डीजल इंजन का 22.3 किमी/लीटर तक है। कंपनी ने सब-4 मीटर SUV किआ सोनेट को 2020 में लॉन्च किया गया था, इसके बाद कार को पहली बार बड़ा अपडेट दिया है। कार को 3 वैरिएंट्स और 5 गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। अपडेशन के बाद नई सोनेट की कीमत 8 लाख रुपए (दिल्ली, एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। वर्तमान में सोनेट की कीमत 7.79 लाख रुपए (दिल्ली, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV300, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट से होगा। सेफ्टी के लिए नई सोनेट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनजमेंट (VSM) और एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा 6 एयरबैग सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड मिलेंगे। नई सोनेट फेसलिफ्ट में सेल्टोस की तरह 17 ऑटोनोमस लेवल-2 फीचर्स मिलते हैं। इनमें स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो, फ्रंट कॉलिजन वॉर्निंग (FCW), लेन कीप असिस्ट, रियर ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं।

