Yamaha R15, FZ-S FI और FZ-X का अपडेट वर्जन लॉन्च

India Yamaha Motor (IYM) Private Limited ने अपनी मोटरसाइकिल लाइन-अप में बड़े बदलाव की घोषणा की है। कंपनी ने यू-ट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपने वर्चुअल लाइव इवेंट में R15 वर्जन 4.0 और FZ सीरीज के मॉडल्स को नए कलर ऑप्शन, न्यू डिजाइन ग्राफिक्स और कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ लॉन्च किया है। इसमें FZ-S FI V4.0 DLX, FZ-S FI V3.0, FZ FI V3.0 और FZ-X शामिल हैं। कंपनी का मानना ​​है कि नए कलर और ग्राफिक्स के साथ अपडेट हुई बाइकों से कंपनी की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और युवा ग्राहकों के साथ मजबूत रिलेशन स्थापित करेगी।

advertisement

Also Read: New Generation Hyundai Creta का डिजाइन स्केच जारी, 16 जनवरी को होगी लॉन्च

कंपनी का कहना है कि यामाहा की सभी अपडेटेड बाइक्स ई-20 कंप्लाइंट पेट्रोल को सपोर्ट करती हैं और इनमें टेक्शन कंट्रोल और मोबाइल कंनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी यामाहा R15 वर्जन 4.0, FZ Fi वर्जन 4.0 और 2024 FZ-X डिलक्स बाइकों के साथ Y-कनेक्ट एप मिलेगा। इस एप से बाइक और मोबाइल एक-दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। इसमें बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन पर फोन के नोटिफिकेशन देखे जा सकेंगे। इसमें कॉल एलर्ट, SMS, ई-मेल, एप कनेक्टिविटी स्टेटस और फोन बैटरी लेवल स्टेटस शामिल हैं। वहीं फोन पर बाइक नोटिफिकेशन्स देखे जा सकेंगे। इसमें फ्यूल कनजम्शन ट्रेकर, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन मालफंक्शन नोटिफिकेशन, रेव्स डेशबोर्ड और रैंकिंग शामिल हैं।