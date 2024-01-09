New Generation Hyundai Creta का डिजाइन स्केच जारी, 16 जनवरी को होगी लॉन्च

Hyundai Motor India ने अपनी अपकमिंग मिड साइज SUV Creta का डिजाइन स्केच जारी किया है। कंपनी ने हाल ही में इसका टीजर जारी किया था। इसके बाद सेफ्टी फीचर्स और मैकेनिकल स्पेक्स का खुलासा किया था। न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सहित 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इससे पता चलता है कि हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट को बिल्कुल नया फेसिया मिलेगा, जो कंपनी के नए मॉडल्स के अनुरूप अधिक मस्कुलर है। दक्षिण कोरियाई कार मेकर कंपनी फेसलिफ्टेड क्रेटा को 16 जनवरी 2024 को लॉन्च करेगी। यह 7 वैरिएंट्स- E, EX, S, S(O), SX, SX टेक और SX (O) में आएगी। बायर्स इसे 25,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर ऑशियल डीलरशिप से या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हुंडई ने सेकेंड जनरेशन क्रेटा को भारत में 2020 में लॉन्च किया था और इसके बाद अब थर्ड जनरेशन में इसे पहला बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। इसकी कीमत 11 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। सेगमेंट में इसका मुकाबला किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस से रहेगा। हुंडई का कहना है कि अपकमिंग SUV में 36 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, कार में सभी पैसेंजर के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट, ABS के साथ EBD और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट क्रेटा में नई वरना सेडान की तरह लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी जाएगी। ADAS के तहत मिलने वाले फीचर्स की डिटेल फिलहाल शेयर नहीं की गई है। अनुमान है कि इसमें सेंसर्स और फ्रंट कैमरा के जरिए क्रेटा में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। टीजर में इसके कुछ डिजाइन अपडेट की जानकारी मिली है।

advertisement

Also Read: Ola Electric जल्द देगी 25,000 नौकरियां

हुंडई ने नई क्रेटा को ‘सेंसुइस स्पोर्टीनेस’ डिजाइन थीम पर तैयार किया गया है और इसके फ्रंट में H-शेप के LED DRL's स्ट्रिप, नई और स्प्लिट क्वाड-बीम हेडलाइट सेटअप (वर्टिकल पोजिशन), नई बड़ी रेडिएटर ग्रिल और नया बंपर दिया गया है। टीजर में रियर की साफ झलक दिख रही है और इसमें न्यू डिजाइन टेलगेट, कनेक्टेड LED टेललैंप और दो एल शेप्ड LED DRL's पेटर्न दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें वैरिएंट स्पेसिफिक बैजिंग और नया बंपर भी मिलेगा। साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील को छोड़कर ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएंगे। अपकमिंग हुंडई क्रेटा 6 मोनो-टोन कलर ऑप्शन के साथ आएगी। इसमें रोबस्ट एमराल्ड पर्ल (नया), फिएरी रेड, रेंजर खाकी, एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और टाइटन ग्रे शामिल हैं। इसके अलावा एक डुअल-टोन कलर ऑप्शन- ब्लैक रूफ के साथ एटलस व्हाइट मिलेगा। कुल मिलाकर SUV अपने मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक भारी दिख रही है और इसका लुक पहले से ज्यादा बोल्ड हो गया है। इंटीरियर के मामले में नई हुंडई क्रेटा हाई-टेक फीचर्स से लैस होगी। इसमें पहले की तरह ड्यूल-टोन थीम दी गई है। कार का डैशबोर्ड पर पूरी तरह से नया और ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहा है, जिस पर किया सेल्टोस की तरह ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। पैसेंजर साइड में डैशबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में पियानो ब्लैक पैनल में साइड AC वेंट्स और नीचे एम्बिएंट लाइटिंग के साथ नया ओपन स्टोरेज एरिया मिलेगा। न्यू जनरेशन क्रेटा में नए पतले सेंट्रल AC वेंट्स के साथ नया टच इनेबल क्लाइमेट कंट्रोल पेनल भी दिया जा सकता है। सेंटर कंसोल का नीचला हिस्सा अभी भी क्लाइमेट कंट्रोल पैनल तक जा रहा है, लेकिन यहां पर कंपनी ने बदलाव किए हैं। इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग डॉक (एम्बिएंट लाइटिंग के साथ), गियर शिफ्टर और फ्रंट कपहोल्डर मिलेंगे।