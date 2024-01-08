scorecardresearch
Ola Electric जल्द देगी 25,000 नौकरियां

ओला इलेक्ट्रिक इस समय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कैटेगरी में मार्केट लीडर के तौर पर उभरी है, कंपनी की नवंबर तक मार्केट हिस्सेदारी लगभग 32% थी। वाहन के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने लगभग 30,000 यूनिट्स वाहन की बिक्री की।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 8, 2024 10:43 IST
Ola Electric आने वाले दिनों में जल्द ही एक बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाला है
Ola Electric आने वाले दिनों में जल्द ही एक बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाला है। जानकारी के मुताबिक  तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन ओला इलेक्ट्रिक का नई EV मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट फुल स्केल पर चलने के बाद करीब 25,000 लोगों को नौकरी देगी। इस बात की जानकारी कंपनी के को-फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने 7 जनवरी तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दी। भाविश ने कहा, '2000 एकड़ में फैली इस EV हब में मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी के अलावा वेंडर और सप्लायर नेटवर्क भी होगा। हम साथ मिलकर तमिलनाडु और भारत को EV का ग्लोबल इपिसेंटर बनाएंगे। उन्होंने कहा, 'हम तमिलनाडु में केवल आठ महीनों में भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में कामयाब रहें हैं। यहां अगले महीने से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत भी हम रिकॉर्ड टाइम में कर रहे हैं। यह केवल भारत और तमिलनाडु में ही पॉसिबल है।'

Also Read: Samsung का Galaxy Unpacked Event 17 जनवरी को

भाविश ने कहा कि यह भारत की पहली गीगाफैक्ट्री होगी। जब यह फुल स्केल पर चलने लगेगी तो उम्मीद है, हर साल यहां लगभग 1 करोड़ टू-व्हीलर मैन्यूफैक्चर किए जाएंगे। पिछले साल जनवरी में ओला इलेक्ट्रिक ने राज्य में ₹7,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ MOU साइन किया था। पिछले साल जून में ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु में इस मेगा फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का ऐलान किया था। इसमें EV बनाने के लिए ओला फ्यूचर फैक्ट्री और दूसरे सप्लायर्स के साथ मिलकर गीगाफैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (GIM) की ओपनिंग आज चेन्नई ट्रेड सेंटर में हुई है। इवेंट के इस सेशन में 9 पार्टनर देशों के साथ 30 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। GIM दो दिनों की होगी। ओला इलेक्ट्रिक इस समय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कैटेगरी में मार्केट लीडर के तौर पर उभरी है, कंपनी की नवंबर तक मार्केट हिस्सेदारी लगभग 32% थी। वाहन के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने लगभग 30,000 यूनिट्स वाहन की बिक्री की।

Jan 8, 2024