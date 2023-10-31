Honda XL750 Translap ADV भारत में ₹10.99 लाख में लॉन्च, खासियत, पढ़िए पूरी खबर

scorecardresearch
बाइक में होंडा स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल सिस्टम (HSVC) भी मिलता है, जिसे स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। यह कॉल, मैसेज, म्यूजिक और नेविगेशन के साउंड मैनेजमेंट की परमिशन देता है। बाइक में एक इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल की सुविधा भी मिलती है जो लैंप को फ्लैश करके पीछे के वाहनों को अचानक ब्रेक लगाने की सूचना देती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 31, 2023 12:22 IST
Honda Motorcycle India ने 30 अक्टूबर को भारत में XL750 Translap ADV लॉन्च की है

Honda Motorcycle India ने 30 अक्टूबर को भारत में XL750 Translap ADV लॉन्च की है। कंपनी ने इसकी कीमत 10.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी है। ऑफरोडिंग बाइक की पहली 100 यूनिट्स के लिए बुकिंग ओपन कर दी गई है और इसकी डिलीवरी अगले महीने शुरू होगी। इंडियन मार्केट में होंडा XL750 ट्रांसलैप ADV का मुकाबला डुकाटी मल्टीस्ट्राडा से होगा। मोटरसाइकिल दो कलर ऑप्शन रॉस व्हाइट और मैट बैलिस्टिक ब्लैक में अवेलेबल होगी। XL750 ट्रांसलैप जापान से कंप्लीट बिल्ट यूनिट (CBU) के रूप में आएगी और इसे खासतौर पर प्रीमियम बिगविंग टॉप लाइन डीलरशिप के माध्यम से सेल किया जाएगा। ट्रांसलैप एक डायमंड स्टील फ्रेम पर डेवलप की गई है। कंफर्ट राइडिंग के लिए इसके फ्रंट में शोवा 43mm के यूएसडी फोर्क और रियर में एक मोनो-शॉक सेटअप दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में हाइड्रोलिक 2-पिस्टन कैलिपर्स के साथ डुअल 310 mm वेव डिस्क और रियर में 1-पॉट कैलिपर के साथ 256 mm सिंगल डिस्क और डुअल-चैनल ABS के साथ मिलते हैं। बाइक 21 इंच के फ्रंट और 18 इंच के रियर व्हील पर चलती है। नई होंडा XL750 ट्रांसलैप में परफॉर्मेंस के लिए 270-डिग्री क्रैंकशाफ्ट वाला 755cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 90bhp की पावर और 75Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है।

Also Read: Royal Enfield की New Generation Royal Enfield Himalayan 452 7 नवंबर को होगी लॉन्च

बाइक के माइलेज को बढ़ाने के लिए CRF450R और CBR1000RR-R फायरब्लेड की तरह इंजन के सिलेंडर पर निकल-सिलिकॉन कार्बाइड कोटिंग का उपयोग किया गया है। इंजन की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए पांच राइडिंग मोड- स्पोर्ट, स्टैंडर्ड, रेन, ग्रेवल और यूजर दिए गए हैं। वहीं राइडर को इंजन पावर, इंजन ब्रेकिंग और एबीएस और असिस्ट के साथ होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) के अपने पसंदीदा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के लिए स्लीपर क्लच मिलता है। फीचर्स की बात करें तो ट्रांसलैप में एक ऑटोमेटिक टर्न सिग्नल कैंसिलिंग फंक्शन और 5.0-इंच TFT पैनल मिलता है जो स्पीड, RPM, गियर-पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल की इनफॉर्मेंशन और माइलेज, राइडिंग मोड, इंजन पैरामीटर और बहुत कुछ जानकारी देता है। यह डिस्प्ले राइडर की पसंद के अनुसार एडजस्टेबल है। इसका मैनेजमेंट स्क्रीन या स्विचगियर के माध्यम से किया जाता है। बाइक में होंडा स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल सिस्टम (HSVC) भी मिलता है, जिसे स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। यह कॉल, मैसेज, म्यूजिक और नेविगेशन के साउंड मैनेजमेंट की परमिशन देता है। बाइक में एक इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल की सुविधा भी मिलती है जो लैंप को फ्लैश करके पीछे के वाहनों को अचानक ब्रेक लगाने की सूचना देती है

बाइक 21 इंच के फ्रंट और 18 इंच के रियर व्हील पर चलती है

Oct 31, 2023