वाहनों की बिक्री में शानदार तेजी, वाहन सेक्टर ने अगस्त महीने में मारी बाजी
पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.33 लाख कारें बेची हैं। इसके साथ ही मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर सालाना आधार पर 39.41% से बढ़कर 42.37% हो गया है। पिछले साल अगस्त में कंपनी ने 1.16 लाख कारें बेची थी।
अगस्त महीने में वाहनों की बिक्री में शानदार तेजी होने के कारण कई वाहन कंपनियों के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अगस्त 2023 में बिकने वाली गाड़ियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक भारतीय ऑटो मार्केट में पिछले महीने सालाना आधार पर 8.63% की बढ़त के साथ 18 लाख 18 हजार 647 वाहन बिके हैं। जबकि पिछले साल अगस्त में 16 लाख 74 हजार 162 वाहन बिके थे। सबसे ज्यादा थ्री-व्हीलर की सेल्स में बढ़त देखी गई है।
पिछले महीने देश में कुल 60,132 थ्री-व्हीलर बिके हैं, जिसमें 33,581 सेल्स के साथ Bajaj Auto पहले नंबर पर है। जबकि एक साल पहले 60,132 थ्री-व्हीलर बिके थे। वहीं, कमर्शियल सेगमेंट में सालाना 3.23% की ग्रोथ देखी गई है, जिसमें 27,483 गाड़ियों की बिक्री के साथ Tata Motors पहले नंबर पर है। पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में Maruti Suzuki पहले नंबर पर है।