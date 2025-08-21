Glamour X 125 vs Honda SP125 vs Bajaj Pulsar 125 vs TVS Raider : 125cc सेगमेंट में कड़ी टक्कर

Bikes in 125cc Segments: भारत का 125cc बाइक सेगमेंट 2025 में और कंपीटिटिव हो गया है। Hero ने हाल ही में नई Glamour X 125 लॉन्च की है, जो Honda SP125, TVS Raider 125 और Bajaj Pulsar 125 जैसे बाइक को सीधी चुनौती देती है। स्टाइल, परफॉर्मेंस और फीचर्स का बैलेंस की तलाश करने वाले राइडर्स के लिए ये चारों बाइक मजबूत ऑप्शन बनकर समाने आती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

Hero Glamour X 125 का 124.7cc इंजन 11.4bhp और 10.5Nm टॉर्क देता है। इसका i3S तकनीक ट्रैफिक में फ्यूल एफीशिएंसी को बढ़ाता है।

Honda SP125 का 123.94cc इंजन 10.87bhp और 10.9Nm टॉर्क निकालता है, जो स्मूद और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है।

TVS Raider 125 का 124.8cc इंजन 11.38bhp और 11.75Nm टॉर्क के साथ सबसे दमदार टॉर्क ऑफर करता है।

Bajaj Pulsar 125 का 124.4cc DTS-i इंजन सबसे ज्यादा 11.8bhp पावर निकालता है, लेकिन टॉर्क 10.8Nm पर सीमित है।

फीचर्स

Hero Glamour X 125 सेगमेंट-फर्स्ट क्रूज कंट्रोल के साथ आती है, साथ ही राइडिंग मोड्स, डिजिटल कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी (Xtec वेरिएंट) का भी लाभ मिलता है।

Honda SP125 के फीचर्स की बात करें तो इनमें LED हेडलैम्प, डिजिटल डिस्प्ले और साइलेंट-स्टार्ट सिस्टम है लेकिन कनेक्टिविटी की कमी है।

TVS Raider 125 सबसे फीचर-रिच बाइक है, इसमें 5-इंच TFT डिस्प्ले, SmartXonnect ब्लूटूथ, नेविगेशन, कॉल अलर्ट और वॉयस असिस्ट शामिल हैं।

Bajaj Pulsar 125 में सेमी-डिजिटल कंसोल और बेसिक लाइटिंग है। इसका स्पोर्टी डिजाइन और स्टैंडर्ड फ्रंट डिस्क ब्रेक ही मुख्य आकर्षण हैं।

कीमत

Hero Glamour X 125 की कीमत ₹89,999-₹99,999 (एक्स-शोरूम दिल्ली) है, जो फीचर्स के हिसाब से किफायती है।

Honda SP125 ₹93,247-₹1.02 लाख में मिलती है, इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है पर भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती है।

TVS Raider 125 ₹87,000 से शुरू होकर ₹1.02 लाख तक जाती है, जो सस्ती बेस वेरिएंट से लेकर हाई-टेक टॉप वेरिएंट तक विकल्प देती है।

Bajaj Pulsar 125 सबसे किफायती है। इसकी प्राइस ₹85,747-₹94,944 के बीच है।

