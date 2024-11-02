घरेलू बाजार में कमजोर शुरुआत के बावजूद MARUTI ने तोड़े रिकॉर्ड, बनी नंबर 1

जब 4 वीलर का बात हो तो अनेको बान्ड़ कपंनियाँ मार्केट में चलन में है उन्हीं कपंनियो में से एक कपंनी जो हाल ही में अपनी नए रिकॉर्ड से मार्केट में काफी चर्चा में है,जिसका नाम है Maruti Suzuki। ये बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने इस अक्टूबर में अपनी शानदार बिक्री के साथ नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कंपनी ने कुल 2,06,434 यूनिट्स बेचे हैं, जिसमें 1,63,130 यूनिट्स घरेलू बाजार में और शेष यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

घरेलू बाजार में गिरावट

घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में मारुति को थोड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। कंपनी ने अक्टूबर 2024 में कुल 159,591 यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल इसी महीने के 168,047 यूनिट्स से कम है। इसके बावजूद, मारुति का कुल प्रदर्शन मजबूत बना रहा।

एक्सपोर्ट ने किया बैलेंस

एक्सपोर्ट के मामले में मारुति ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कंपनी ने 33,168 कारों का Export किया, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसके अलावा, 10,136 यूनिट्स अन्य कंपनियों को भी सप्लाई किए गए।

छोटी कारों की डिमांड में गिरावट

छोटी कारों जैसे ऑल्टो और एस-प्रेसो की डिमांड में गिरावट देखी गई। मिनी सेग्मेंट में इस साल अक्टूबर में सिर्फ 10,687 यूनिट्स बिके, जबकि पिछले साल इस महीने में 14,568 यूनिट्स बेचे गए थे। यह गिरावट छोटे शहरों में डिमांड के बदलाव को दर्शाता है।

SUV सेग्मेंट से मिली रफ्तार

जहां अन्य सेग्मेंट में गिरावट रही, वहीं SUV सेग्मेंट में मारुति ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। इस सेग्मेंट में 70,644 यूनिट्स बेचे गए, जो पिछले साल के 59,147 यूनिट्स से काफी अधिक है। ब्रेजा, अर्टिगा, और ग्रैंड विटारा जैसी SUVs की मांग ने कंपनी को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। मार्केट की बात कि जाऐ तो SUV सेग्मेंट की इस गाड़ी को काफी पसंद की जा रही है,जो भविष्य में साफ पॉज़िटिव नजर आ रहा है।