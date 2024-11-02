OnePlus 13 की भारत में एंट्री: बना डाला मार्केट में दबदबा. प्रीमियम डिजाइन और धांसू फीचर्स के साथ जानें कीमत

भारत में इस दिवाली मोबाईल कपंनीयों के अच्छी सेल रुझान देखने के मिला तो वही बात कि जाये चाइनीज कंपनी कि जिसने हाल ही में OnePlus ने दिवाली पर नया स्मार्टफोन OnePlus 13 लॉन्च कर दिया है। यह OnePlus 12 का अपग्रेड वर्जन है और शानदार फीचर्स के साथ आता है। अब इसकी मेमोरी ऑप्शन की बात की जाये तो 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, और 24GB + 1TB में उपलब्ध हैं, और इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹53,150 है, जो 70,860 रुपये तक जाती है।

Features और Specifications OnePlus 13

Display: OnePlus 13 में 6.82 इंच का 2K BOE LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक HDR ब्राइटनेस के साथ आता है। IP69 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन डस्ट और वाटरप्रूफ है।

Processor: इसमें Snapdragon 8 Elite ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यह Android 15 पर आधारित ColorOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।

Camera: OnePlus 13 का मुख्य आकर्षण इसका 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sonya LYT-808 सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP टेलीफोटो लेंस है। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा है।

Battery: यह फोन 6000mAh बैटरी के साथ आता है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और अल्ट्रा-सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

वेरिएंट और कीमतें

12GB + 256GB: 4499 युआन (₹53,150)

12GB + 512GB: 4899 युआन (₹57,875)

16GB + 512GB: 5299 युआन (₹62,590)

24GB + 1TB: 5999 युआन (₹70,860)

Crystal Shield सुपर सेरामिक ग्लास

इस फोन में 4 माइक्रोफोन और स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी है। Crystal Shield सुपर सेरामिक ग्लास की सुरक्षा के साथ OnePlus 13 एक प्रीमियम अनुभव देता है।

OnePlus 13 का यह फीचर-पैक्ड स्मार्टफोन अपनी High-end specifications और Stylish Design के साथ ग्राहकों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बन गया है। जो भारत के मार्केट टेन्ड में अपनी जगह बना रहा है।