दिल्ली में 29 सितंबर को खुलेगा बारापुला फेज 3 कॉरिडोर, मयूर विहार से AIIMS तक का सफर होगा आसान

दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 से AIIMS के बीच सफर करने वालों को जल्द नया रास्ता मिलने वाला है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को बताया कि बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर 29 सितंबर को खोला जाएगा। PTI के मुताबिक, इसके उद्घाटन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शामिल होने की उम्मीद है। करीब 9 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली को जोड़ेगा।

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मयूर विहार से AIIMS तक मिलेगा सीधा रास्ता



बारापुला फेज 3 कॉरिडोर मयूर विहार फेज 1 को AIIMS से जोड़ेगा। यह सराय काले खां के पास मौजूदा बारापुला फ्लाईओवर से भी जुड़ेगा। कॉरिडोर शुरू होने के बाद यात्रियों को इस रास्ते पर कम ट्रैफिक सिग्नल का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा बारापुला कॉरिडोर से जुड़ने के कारण दक्षिणी दिल्ली की ओर सिग्नल-फ्री रास्ते का दायरा भी बढ़ेगा।

साइकिल चलाने वालों और पैदल यात्रियों के लिए भी सुविधा



इस कॉरिडोर में गाड़ियों के साथ साइकिल चलाने वालों और पैदल यात्रियों की सुविधा पर भी ध्यान दिया गया है। उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक, इसमें अलग साइकिल ट्रैक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी फ्लाईओवर कॉरिडोर को इस तरह डिजाइन किया गया है।

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कॉरिडोर में पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं और आधुनिक शहरी डिजाइन से जुड़े इंतजाम भी होंगे।

2017 में पूरा होना था प्रोजेक्ट



बारापुला फेज 3 प्रोजेक्ट को 2014 में मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसे 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, कई बार देरी होने से इसकी समयसीमा आगे बढ़ती गई और लागत भी बढ़ गई। अब प्रोजेक्ट पर करीब ₹1,635 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

दोनों रैंप और यमुना पर पुल का काम पूरा



लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अधिकारियों के मुताबिक, कॉरिडोर के दोनों रैंप का निर्माण पूरा हो चुका है। एक रैंप मयूर विहार की ओर से एलिवेटेड सड़क को जोड़ेगा, जबकि दूसरा सराय काले खां के पास मौजूदा कॉरिडोर से जुड़ेगा। यमुना नदी पर बना पुल भी तैयार हो गया है। यह पुल एलिवेटेड कॉरिडोर के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ेगा।

कॉरिडोर खुलने के बाद मयूर विहार से AIIMS की ओर जाने वाले यात्रियों को सीधा रास्ता मिलेगा। इससे रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल कम होंगे और पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली के बीच आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।