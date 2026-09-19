पैकेट पर लिखा FSSAI नंबर कहीं आप भी तो नहीं करते नजरअंदाज? जानिए इसके 14 अंकों का मतलब
खाने के पैकेट पर लिखा 14 अंकों वाला FSSAI नंबर सिर्फ पहचान के लिए नहीं होता। इससे फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां मिलती हैं। जानिए इस नंबर के हर अंक का क्या मतलब है और पैकेज्ड फूड खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
In Short
- खाने के पैकेट पर लिखा 14 अंकों वाला FSSAI नंबर खाद्य कारोबार के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जानकारी देता है।
- FSSAI नंबर से पता चलता है कि खाने का लाइसेंस कब और कहां जारी हुआ और किस अधिकारी से जुड़ा है।
- पैकेज्ड फूड खरीदते समय FSSAI नंबर के साथ एक्सपायरी डेट, सामग्री और एलर्जी से जुड़ी जानकारी भी जरूर देखें।
जब भी हम बाजार से कोई पैकेज्ड फूड खरीदते हैं, तो उसकी कीमत और एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खाने के पैकेट पर लिखे 14 अंकों वाले FSSAI नंबर पर ध्यान दिया है? यह नंबर सिर्फ पहचान के लिए नहीं होता, बल्कि इससे खाद्य कारोबार के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी भी मिलती है।
हाल ही में FSSAI ने नेस्ले इंडिया के तीन बेबी फूड प्रोडक्ट्स से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इनमें एक फॉलो-अप फॉर्मूला के सैंपल में विटामिन बी7 की मात्रा तय मानक से कम पाई गई। वहीं, नैन एक्सेला प्रो स्टेज 1 और लैक्टोजन प्रो 1 के प्रचार से जुड़े दावों पर भी सवाल उठे हैं।
FSSAI नंबर के पहले अंक का क्या मतलब है?
FSSAI के मुताबिक, अगर 14 अंकों वाला नंबर 1 से शुरू होता है, तो यह फूड लाइसेंस को दर्शाता है। वहीं, अगर नंबर 2 से शुरू होता है, तो यह रजिस्ट्रेशन नंबर होता है।
यानी पहले अंक से पता चलता है कि संबंधित खाद्य कारोबार लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के तहत आता है।
दूसरे और तीसरे अंक से क्या पता चलता है?
नंबर के दूसरे और तीसरे अंक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी के कोड को दर्शाते हैं।
इससे यह समझने में मदद मिलती है कि संबंधित फूड बिजनेस किस क्षेत्र से जुड़ा है।
चौथे और पांचवें अंक में छिपी है साल की जानकारी
FSSAI नंबर के चौथे और पांचवें अंक से पता चलता है कि संबंधित लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर किस साल जारी किया गया था।
इस तरह इन दो अंकों से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी होने के साल की जानकारी मिलती है।
छठे से आठवें अंक का क्या है मतलब?
नंबर के छठे से आठवें अंक संबंधित डेजिग्नेटेड ऑफिसर के कोड को दर्शाते हैं।
डेजिग्नेटेड ऑफिसर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा जिम्मेदार अधिकारी होता है। FSSAI के दस्तावेज में इन तीन अंकों को DO कोड कहा गया है।
आखिरी छह अंक क्यों होते हैं जरूरी?
14 अंकों वाले FSSAI नंबर के आखिरी छह अंक उस खास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की अलग पहचान बताते हैं।
इन्हें सीरियल नंबर कहा जाता है। इस तरह पूरा नंबर किसी खाद्य कारोबार के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की पहचान करने में मदद करता है।
सामान खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?
FSSAI नंबर देखकर यह समझने में मदद मिलती है कि खाद्य कारोबार लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के तहत दर्ज है या नहीं। हालांकि, सिर्फ इस नंबर से किसी प्रोडक्ट के पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी नहीं मिलती।
इसलिए पैकेज्ड फूड खरीदते समय बनाने की तारीख, एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट, सामग्री, बैच नंबर और शाकाहारी या मांसाहारी निशान भी जरूर देखें। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो पैकेट पर दी गई एलर्जी संबंधी जानकारी भी ध्यान से पढ़ें।