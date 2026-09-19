UP Government Jobs: सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अगले 6 महीने में एक लाख युवाओं को मिलेंगे नियुक्तिपत्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक साढ़े 9 लाख युवाओं को नियुक्तिपत्र दिए जा चुके हैं। अगले 6 महीने के अंदर एक लाख और युवाओं को नियुक्तिपत्र दिए जाएंगे। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात करते हुए 2017 से पहले की सरकारों पर भी सवाल उठाए।

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6 महीने में एक लाख युवाओं को मिलेंगे नियुक्तिपत्र



सीएम योगी ने कहा कि जब भर्ती बोर्ड और आयोग सरकार की राजनीति का शिकार नहीं होते, तो अच्छे परिणाम सामने आते हैं। परीक्षाएं पारदर्शी और सही तरीके से होने पर युवाओं को नियुक्ति मिलती है।

उन्होंने बताया कि अब तक अलग-अलग विभागों में साढ़े 9 लाख युवाओं को नियुक्तिपत्र दिए जा चुके हैं। अगले 6 महीने में एक लाख और युवाओं को नियुक्तिपत्र देने की तैयारी है।

सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले नियुक्तिपत्र बांटने पर सवाल उठाते थे, वे अब इन आंकड़ों को नोट कर लें।

2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल



सीएम योगी ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले की सरकार ने भर्ती बोर्डों और आयोगों में अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को बैठाया था। इससे भर्ती प्रक्रिया की छवि खराब हुई थी।

उन्होंने दावा किया कि उस समय भर्तियों में ईमानदारी नहीं बरती जाती थी और युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर देने में भी लोग हिचकते थे।

Image Credit : Aaj Tak

उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का आरोप



सीएम योगी ने पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया गया था।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, बल्कि उस समय की सरकारों की मानसिकता और काम करने का तरीका खराब था।

UPPSC के पूर्व चेयरमैन को लेकर क्या कहा?



सीएम योगी ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC का चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया गया था, जो इस पद के योग्य नहीं था।

उन्होंने कहा कि इस मामले में गड़बड़ी सामने आने के बाद न्यायालय को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी। सीएम योगी के मुताबिक, उस समय की भर्ती व्यवस्था के कारण प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा हो गया था।

कानून-व्यवस्था को लेकर भी पिछली सरकार पर निशाना



सीएम योगी ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उस समय प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था।

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उनके मुताबिक, उस दौर में लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था।