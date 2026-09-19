iPhone 18 खरीदने के लिए लगी लंबी लाइनें, सोनू सूद बोले- फोन नहीं, समाज को अपग्रेड करने की जरूरत

भारत में iPhone 18 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही Apple स्टोर्स के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइनें देखने को मिलीं। नए फोन को सबसे पहले खरीदने के लिए कई लोग घंटों इंतजार करते नजर आए। इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर महंगे फोन खरीदने की होड़ और लोगों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया है।

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iPhone 18 के लिए दुकानों के बाहर लगी भीड़

18 सितंबर को भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू हुई। लॉन्च के दिन Apple स्टोर्स के बाहर बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे। लंबी कतारों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई और नोएडा में कुछ ग्राहक फोन खरीदने के लिए रातभर स्टोर के बाहर इंतजार करते रहे। मुंबई के एक Apple स्टोर पर एक ग्राहक ने नया फोन सबसे पहले खरीदने के लिए करीब 10 से 12 घंटे इंतजार किया।

सोनू सूद ने क्या कहा?

सोनू सूद ने Apple स्टोर के बाहर लगी भीड़ की तस्वीर शेयर करते हुए X पर लिखा, 'नया फोन, नई EMI… लेकिन पुराने बिल वही हैं! शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ अपने फोन को अपग्रेड करने के बजाय बदलाव लाने के लिए लाइन में लगें। असली अपग्रेड एक बेहतर समाज है।'

अपने पोस्ट के जरिए सोनू सूद ने लोगों का ध्यान महंगे गैजेट खरीदने के साथ-साथ समाज के लिए कुछ बेहतर करने की ओर दिलाया।

New phone, new EMI… same old bills! 😂 Maybe it’s time we queue up to make a difference, not just upgrade our phones. The real upgrade is a better society. ❤️ pic.twitter.com/WBVDzGrbaV — sonu sood (@SonuSood) September 18, 2026

सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

सोनू सूद की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ यूजर्स ने खर्च और प्राथमिकताओं को लेकर उनकी बात का समर्थन किया। वहीं, कुछ ने सवाल उठाया कि ऐसा फोन खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगने की क्या जरूरत है, जो लॉन्च के बाद भी बाजार में उपलब्ध रहेगा।

चर्चा में महंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए EMI लेने का मुद्दा भी सामने आया। iPhone 18 की लॉन्चिंग के दौरान लगी लंबी कतारों और सोनू सूद की पोस्ट ने नए गैजेट खरीदने के उत्साह के साथ खर्च करने की आदतों पर भी बहस छेड़ दी है।

