Air India बनी भारत की बेस्ट एयरलाइन, Skytrax World Airline Awards 2026 में मिले तीन बड़े सम्मान
Air India ने Skytrax World Airline Awards 2026 में तीन बड़े सम्मान हासिल किए हैं। एयरलाइन को भारत की बेस्ट एयरलाइन और भारत व दक्षिण एशिया में बेस्ट एयरलाइन स्टाफ का अवॉर्ड मिला है। इसके अलावा, कंपनी को बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के लिए 4-Star सर्टिफिकेशन भी मिला है।
In Short
- Air India को Skytrax Awards 2026 में भारत की बेस्ट एयरलाइन का खिताब मिला
- भारत और दक्षिण एशिया में बेस्ट एयरलाइन स्टाफ का अवॉर्ड भी जीता
- बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के लिए 3-Star से बढ़कर 4-Star रेटिंग मिली
एयर इंडिया (Air India) ने Skytrax World Airline Awards 2026 में तीन बड़े सम्मान हासिल किए हैं। एयरलाइन को 'Best Airline in India' और 'Best Airline Staff in India & South Asia' का अवॉर्ड मिला है। इसके अलावा, कंपनी को बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के लिए Skytrax 4-Star Airline Certification भी मिला है। इससे पहले एयर इंडिया की रेटिंग 3-स्टार थी।
एयर इंडिया ने 18 सितंबर को इन उपलब्धियों की जानकारी दी। लंदन में आयोजित कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारियों और केबिन क्रू के सदस्यों ने ये सम्मान प्राप्त किए।
यात्रियों की वोटिंग से मिला सम्मान
Skytrax World Airline Awards में विजेताओं का चुनाव यात्रियों की वोटिंग के आधार पर किया जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन पैसेंजर सैटिस्फैक्शन सर्वे में से एक है।
एयर इंडिया को मिला 'Best Airline Staff in India & South Asia' अवॉर्ड उन कर्मचारियों के काम को सम्मान देता है, जो यात्रियों को सीधे सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
इनमें केबिन क्रू, एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, कस्टमर सपोर्ट और ग्राउंड सर्विसेज की टीमें शामिल हैं।
कंपनी के मुताबिक, यह सम्मान उसकी Vihaan.AI रणनीति के तहत एयरलाइन में किए जा रहे बदलावों को दिखाता है।
CEO ने 24 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को दिया श्रेय
एयर इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने कहा कि भारत की बेस्ट एयरलाइन और भारत व दक्षिण एशिया में बेस्ट एयरलाइन स्टाफ का सम्मान मिलना कंपनी के लिए खास है।
उनके मुताबिक, ये अवॉर्ड एयर इंडिया के 24 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की मेहनत, व्यवहार और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की कोशिशों का नतीजा हैं।
विल्सन ने कहा कि कंपनी आगे भी अपने कर्मचारियों, विमानों, टेक्नोलॉजी और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में निवेश करती रहेगी।
एयर इंडिया के 130 से ज्यादा विमानों में बदलाव
एयर इंडिया अपने विमानों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक, उसके बेड़े में 130 से ज्यादा छोटे और बड़े विमान या तो नए हैं या उन्हें अपग्रेड किया जा चुका है। इनमें नए इंटीरियर और बेहतर डिजिटल सुविधाएं दी गई हैं।
एयर इंडिया ने अपने बेड़े में Airbus A350 और Boeing 787-9 जैसे विमानों को भी शामिल किया है। साथ ही पुराने विमानों को अपग्रेड करने का काम जारी है।
यात्रियों की संतुष्टि में भी सुधार
एयर इंडिया के मुताबिक, उसके Net Promoter Score (NPS) में 70 से ज्यादा अंकों का सुधार हुआ है। NPS एक ऐसा पैमाना है, जिससे पता चलता है कि यात्री किसी एयरलाइन की सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं और दूसरों को उसकी सिफारिश करने की कितनी संभावना रखते हैं।
2022 के आखिर में एयर इंडिया का NPS -35 था, जो अब बढ़कर करीब +40 हो गया है।
वहीं, Airbus A350 और Boeing 787-9 जैसे विमानों में यह स्कोर लगातार 60 से ऊपर के ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। कंपनी का कहना है कि ये आंकड़े यात्रियों के अनुभव में हो रहे सुधार को दिखाते हैं।