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Newsम्यूचुअल फंडFiat Money क्या है? सोने-चांदी से जुड़ा नहीं है रुपये का मूल्य, फिर कैसे चलती है पूरी अर्थव्यवस्था?

Fiat Money क्या है? सोने-चांदी से जुड़ा नहीं है रुपये का मूल्य, फिर कैसे चलती है पूरी अर्थव्यवस्था?

आपकी जेब में रखा रुपया किसी तय मात्रा में सोने या चांदी से जुड़ा नहीं है। फिर इसकी कीमत कैसे तय होती है और लोग इसे भुगतान के लिए क्यों स्वीकार करते हैं? जानिए Fiat Money क्या है, भारतीय रुपया कैसे काम करता है और महंगाई का आपके पैसों पर क्या असर पड़ता है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 19, 2026 13:59 IST
Fiat Money: सोने के बिना कैसे चलती है करेंसी?
Fiat Money: सोने के बिना कैसे चलती है करेंसी?

In Short

  • भारतीय रुपया भी Fiat Money है जिसकी कीमत सोने या चांदी की तय मात्रा से नहीं जुड़ी है
  • करेंसी की स्वीकार्यता और कीमत में आर्थिक स्थिति मौद्रिक नीति और लोगों के भरोसे की भूमिका होती है
  • महंगाई बढ़ने से रुपये की खरीदने की ताकत घट सकती है और बचत पर असर पड़ सकता है

आप रोजाना सामान खरीदने, बिल भरने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए रुपये का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोट की कीमत आखिर तय कैसे होती है? आज ज्यादातर देशों में ऐसी करेंसी चलती है, जिसकी कीमत किसी तय मात्रा में सोने या चांदी से नहीं जुड़ी होती। इसे फिएट मनी (Fiat Money) कहते हैं। भारतीय रुपया भी इसी तरह की करेंसी है। 
 

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Fiat Money क्या होती है?

फिएट मनी वह करेंसी है, जिसकी कीमत के बदले सरकार किसी तय मात्रा में सोना, चांदी या दूसरी कीमती वस्तु देने की गारंटी नहीं देती। यह देश के कानूनी और मौद्रिक ढांचे के तहत चलती है।

आसान भाषा में समझें तो लोग रुपये से सामान खरीदते हैं और दुकानदार उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों को भरोसा है कि आगे भी इस पैसे का इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जा सकेगा। भारतीय रुपये के अलावा अमेरिकी डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड भी फिएट करेंसी के उदाहरण हैं। 
 

सोने से जुड़ी करेंसी से कैसे अलग है?

पहले कई देशों में मुद्रा की कीमत सोने या चांदी जैसी वस्तुओं से जुड़ी होती थी। समय के साथ अर्थव्यवस्थाएं बड़ी हुईं और देशों ने ऐसी व्यवस्था अपनाई, जिसमें करेंसी और पैसे की सप्लाई को आर्थिक जरूरतों के हिसाब से संभाला जा सके।

साल 1971 में अमेरिका ने विदेशी सरकारों के लिए डॉलर को सोने में बदलने की व्यवस्था खत्म कर दी थी। इसे आधुनिक फिएट करेंसी व्यवस्था की ओर एक अहम बदलाव माना जाता है। 
 

Fiat Money की कीमत कैसे तय होती है?

फिएट मनी की कीमत केवल सरकार के फैसले से तय नहीं होती। इसमें लोगों और कारोबारियों का भरोसा, करेंसी की मांग, देश की आर्थिक स्थिति, ब्याज दरें और मौद्रिक नीति भी भूमिका निभाते हैं।

सरकार करेंसी को कानूनी मान्यता देती है, जबकि केंद्रीय बैंक पैसे और कर्ज से जुड़ी स्थितियों को संभालने में अहम भूमिका निभाता है। लोग इसी करेंसी से वेतन लेते हैं, खरीदारी करते हैं, बचत करते हैं और निवेश करते हैं। 

भारतीय रुपया भी है Fiat Money

भारतीय रुपया किसी तय मात्रा में सोने या चांदी में बदलने की गारंटी से जुड़ा नहीं है। यह भारत की कानूनी और मौद्रिक व्यवस्था के तहत काम करता है।

रुपये की खरीदने की ताकत समय के साथ बदल सकती है। उदाहरण के लिए, महंगाई बढ़ने पर आज ₹100 में मिलने वाला सामान भविष्य में उसी रकम से कम मिल सकता है। 
 

Fiat Money के क्या फायदे हैं?

इस व्यवस्था में केंद्रीय बैंक आर्थिक हालात के मुताबिक मौद्रिक स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। करेंसी की सप्लाई किसी तय सोने या चांदी के भंडार पर निर्भर नहीं रहती।

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फिएट मनी से रोजमर्रा के लेनदेन आसान होते हैं। इसका इस्तेमाल बैंक खातों, डिजिटल पेमेंट, बचत और निवेश में भी किया जा सकता है। 
 

क्या Fiat Money से महंगाई बढ़ती है?

फिएट मनी होने का मतलब यह नहीं है कि महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। महंगाई के पीछे सामान की मांग, सप्लाई में रुकावट, उत्पादन लागत और मौद्रिक स्थितियों जैसे कई कारण हो सकते हैं।

हालांकि, अगर अर्थव्यवस्था में सामान और सेवाओं की उपलब्धता के मुकाबले पैसा और कर्ज बहुत तेजी से बढ़े, तो महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। लगातार महंगाई बढ़ने से बचत और आमदनी की खरीदने की ताकत घटती है। 
 

आम लोगों और निवेशकों के लिए क्यों जरूरी है यह जानकारी?

पैसे की असली अहमियत केवल उसकी रकम नहीं, बल्कि उससे खरीदे जा सकने वाले सामान और सेवाओं में भी है। इसलिए बचत या निवेश पर मिलने वाला रिटर्न देखते समय महंगाई को ध्यान में रखना जरूरी है।

मसलन, किसी निवेश पर सालभर में 8% रिटर्न मिले और उसी दौरान महंगाई 6% हो, तो आपकी रकम जरूर बढ़ी है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत में बढ़ोतरी इससे काफी कम होगी।

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Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 19, 2026