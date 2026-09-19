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Newsबिजनेस न्यूजदिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की 5 फ्लाइट्स लेट, 500 से ज्यादा यात्री परेशान, जानिए क्या रही वजह

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की 5 फ्लाइट्स लेट, 500 से ज्यादा यात्री परेशान, जानिए क्या रही वजह

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की 5 उड़ानें देरी से रवाना होने के कारण 500 से ज्यादा यात्रियों को परेशानी हुई। लेह जाने वाली एक फ्लाइट करीब 4 घंटे देरी से उड़ी। चेक इन स्टाफ नहीं पहुंचने से यात्री नाराज हो गए। जानिए उड़ानों में देरी की वजह और एयरलाइन ने क्या कहा।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 19, 2026 14:00 IST

In Short

  • दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की 5 उड़ानें देरी से रवाना हुईं, 500 से ज्यादा यात्रियों को परेशानी हुई।
  • लेह जाने वाली फ्लाइट SG127 करीब 4 घंटे देरी से उड़ी, चेक इन स्टाफ नहीं पहुंचने से यात्री नाराज हुए।
  • स्पाइसजेट ने परिचालन कारणों से उड़ानों में देरी की बात कही और यात्रियों को हुई परेशानी पर खेद जताया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह-सुबह स्पाइसजेट की उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली से रवाना होने वाली चार घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान देरी से चलीं। इससे 500 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। इनमें लेह, जम्मू और दुबई जाने वाली उड़ानें शामिल थीं। यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा।

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लेह और जम्मू की चार उड़ानें प्रभावित

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से रवाना होने वाली चार घरेलू उड़ानें प्रभावित हुईं। इनमें तीन उड़ानें लेह और एक जम्मू की थी। इन उड़ानों के करीब 450 यात्रियों को परेशानी हुई।

लेह जाने वाली फ्लाइट SG127 को सुबह 4.50 बजे रवाना होना था, लेकिन इसने करीब 9 बजे उड़ान भरी। वहीं, लेह की दूसरी फ्लाइट SG121 का तय समय सुबह 6.10 बजे और तीसरी फ्लाइट SG125 का समय सुबह 8.45 बजे था।

जम्मू जाने वाली फ्लाइट SG2160 को सुबह 7.40 बजे रवाना होना था, लेकिन यह एक घंटे से ज्यादा देरी से चली।

चेक इन के लिए नहीं पहुंचा स्टाफ

सूत्रों का दावा है कि रात करीब 2.30 बजे टर्मिनल 1 पर लेह जाने वाली उड़ानों के यात्रियों का चेक इन शुरू होना था, लेकिन एयरलाइन का चेक इन स्टाफ वहां नहीं पहुंचा।

इससे यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे संपर्क करें। काफी देर तक इंतजार करने के बाद यात्री नाराज हो गए। इसके बाद ड्यूटी मैनेजर को बुलाया गया, जिन्होंने यात्रियों को शांत कराया। इसके बाद ही चेक इन की प्रक्रिया शुरू हो सकी।

दुबई जाने वाली फ्लाइट भी देरी से उड़ी

घरेलू उड़ानों के अलावा दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG5111 भी देरी से रवाना हुई।

इस फ्लाइट को टर्मिनल 3 से सुबह 7.45 बजे उड़ान भरनी थी। हालांकि, फ्लाइट रडार के आंकड़ों के मुताबिक, इसने सुबह 9.42 बजे उड़ान भरी।

सूत्रों के अनुसार, बाद में जम्मू की एक और लेह की दो उड़ानें भी रवाना हो चुकी थीं।

स्पाइसजेट ने देरी की वजह बताई

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया कि दिल्ली से लेह जाने वाली SG121 और SG127 के अलावा जम्मू की SG2160 उड़ान परिचालन कारणों से देरी से चलीं।

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कंपनी के मुताबिक, ये उड़ानें रवाना होकर अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को हुई परेशानी पर गहरा खेद जताया है।

दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से की अपील

दिल्ली एयरपोर्ट ने भी बयान जारी कर स्पाइसजेट की कुछ उड़ानों में परिचालन संबंधी गड़बड़ी के कारण यात्रियों को हुई परेशानी पर खेद जताया।

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एयरपोर्ट के मुताबिक, उसकी टीमें एयरलाइन और संबंधित पक्षों के साथ मिलकर प्रभावित यात्रियों की मदद कर रही हैं, ताकि हालात सामान्य हो सकें।

एयरपोर्ट ने यात्रियों से धैर्य रखने और उड़ानों की ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने की अपील की है।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 19, 2026