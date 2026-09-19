रेलवे ने बदले 5 ट्रेनों के रूट, कई स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें, सफर से पहले चेक करें पूरी लिस्ट

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। पश्चिम रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम के कारण 5 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। इनमें तीन ट्रेनें दिल्ली डिवीजन के गाजियाबाद यार्ड में चल रहे काम के कारण प्रभावित हुई हैं। वहीं, दो ट्रेनों का रूट अजमेर-चंदेरिया सेक्शन में चल रहे काम की वजह से बदला गया है। रेलवे ने यात्रियों से सफर शुरू करने से पहले ट्रेनों के नए रूट और स्टॉपेज की जानकारी लेने की अपील की है।

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गाजियाबाद यार्ड में काम के कारण 3 ट्रेनों का रूट बदला



पश्चिम रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि दिल्ली डिवीजन के गाजियाबाद यार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस कारण तीन ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा।

इन तीन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव



गाजियाबाद यार्ड में काम के कारण तीन ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 19 सितंबर को रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार स्पेशल अब हजरत निजामुद्दीन, तिलक ब्रिज, दिल्ली शाहदरा बी पैनल, दिल्ली शाहदरा, नोली, शामली और टपरी के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी स्टेशन पर नहीं रुकेगी।



वहीं, ट्रेन नंबर 19031 साबरमती बीजी-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल दिल्ली जंक्शन, दिल्ली शाहदरा, नोली, शामली और टपरी के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन गाजियाबाद, न्यू गाजियाबाद, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मोदीनगर, सकोती टांडा, देवबंद और मुजफ्फरनगर स्टेशन पर नहीं रुकेगी।



इसके अलावा ट्रेन नंबर 12904 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को टपरी, शामली, नोली, दिल्ली शाहदरा, दिल्ली शाहदरा बी पैनल, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन के रास्ते चलाया जाएगा। यह ट्रेन मुजफ्फरनगर, मेरठ कैंट, सकोती टांडा, मेरठ सिटी और गाजियाबाद स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

अजमेर-चंदेरिया सेक्शन पर भी बदले 2 ट्रेनों के रूट



पश्चिम रेलवे के मुताबिक, अजमेर-चंदेरिया सेक्शन पर बांदनवाड़ा, झरवासा और सिंगावल स्टेशनों पर पैच डबलिंग का काम चल रहा है। इस कारण दो ट्रेनों के रूट बदले गए हैं।

Image Credit : Aaj Tak



ट्रेन नंबर 09723 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस पहले अजमेर, चित्तौड़गढ़, रतलाम और वडोदरा के रास्ते चलती थी। अब यह ट्रेन अजमेर, आबू रोड, पालनपुर, साबरमती बीजी और वडोदरा के रास्ते चलेगी।



बदले हुए रूट पर यह ट्रेन ब्यावर, आबू रोड, मारवाड़, पालनपुर, फालना और साबरमती बीजी स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 12996 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस को भी बदले हुए रास्ते से चलाया जाएगा। यह ट्रेन अजमेर, आबू रोड, साबरमती बीजी, पालनपुर और वडोदरा के रास्ते चलेगी।

सफर से पहले चेक करें अपनी ट्रेन का रूट



रेलवे की एडवाइजरी में 19 सितंबर, 22 सितंबर, 24 सितंबर, 29 सितंबर, 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर सहित कई तारीखों का जिक्र किया गया है।

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर से पहले अपनी ट्रेन के बदले हुए रूट और स्टॉपेज की जानकारी जरूर ले लें और उसी हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं।