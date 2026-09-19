iPhone 18 Pro खरीदने के लिए अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, Zepto और Blinkit पर भी मिलेगा फोन

भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू हो गई है। नए फोन खरीदने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में Apple Stores के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइनें देखने को मिलीं। लेकिन अगर आप लाइन में लगने से बचना चाहते हैं, तो अब इन फोन को क्विक कॉमर्स ऐप्स से भी ऑर्डर कर सकते हैं।

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18 सितंबर से iPhone 18 Pro और Pro Max, Zepto, Blinkit और Swiggy Instamart पर उपलब्ध हैं। हालांकि, डिलीवरी की सुविधा चुनिंदा शहरों में ही मिलेगी। फोन कितनी जल्दी पहुंचेगा, यह आपके इलाके और वहां उपलब्ध स्टॉक पर निर्भर करेगा।

Zepto पर किन शहरों में मिलेगा iPhone 18?

Zepto ने दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

दोनों मॉडल 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध हैं। ग्राहक Black, Silver, Burgundy और Glacier कलर में फोन चुन सकते हैं। हालांकि, Zepto पर iPhone 18 Pro का 2TB वेरिएंट केवल Burgundy और Glacier कलर में लिस्ट किया गया है।

Zepto पर नए iPhone के साथ AirPods 5 भी उपलब्ध हैं।

Blinkit पर इन 10 शहरों में मिलेगी सुविधा

Blinkit ने दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ में iPhone 18 Pro और Pro Max उपलब्ध कराए हैं।

Blinkit पर iPhone 18 Pro चारों कलर में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा, ग्राहक ऐप से AirPods 5 और Apple Watch Series 12 भी खरीद सकते हैं।

Swiggy Instamart से भी कर सकेंगे ऑर्डर

Swiggy Instamart पर भी iPhone 18 Pro और Pro Max उपलब्ध कराए गए हैं। इससे ग्राहकों को नए फोन खरीदने के लिए एक और ऑनलाइन विकल्प मिल गया है।

हालांकि, Instamart पर फोन की उपलब्धता और डिलीवरी का समय आपके पते और स्थानीय स्टॉक के हिसाब से अलग हो सकता है।

ऑर्डर करने से पहले क्या चेक करें?

अगर आप नया iPhone खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Apple Store जाने से पहले Zepto, Blinkit या Instamart पर अपना पता डालकर उपलब्धता देख सकते हैं।

साथ ही यह भी चेक करें कि आपको जिस कलर और स्टोरेज वाला मॉडल चाहिए, वह आपके इलाके में उपलब्ध है या नहीं। क्विक कॉमर्स ऐप पर फोन लिस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि हर शहर या हर पिन कोड पर उसकी तुरंत डिलीवरी मिलेगी।

