iPhone Duo की बिक्री 18 सितंबर को नहीं होगी शुरू, जानिए कब खरीद सकेंगे Apple का पहला फोल्डेबल फोन

Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री भारत में 18 सितंबर से शुरू हो गई है। लेकिन कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo खरीदने के लिए ग्राहकों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। Apple के मुताबिक, इस फोन की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि इसकी बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होगी।

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भारत में कब मिलेगा iPhone Duo?

Apple के अनुसार, iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुक्रवार, 16 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके एक हफ्ते बाद यानी शुक्रवार, 23 अक्टूबर से ग्राहक इसे खरीद सकेंगे।

भारत समेत 70 देशों में यह फोन उपलब्ध होगा। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, सिंगापुर और UAE जैसे देश शामिल हैं। अन्य क्षेत्रों में इसकी बिक्री 30 अक्टूबर से शुरू होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में iPhone Duo की उपलब्धता सीमित हो सकती है। ऐसे में लॉन्च के तुरंत बाद फोन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए पहले से तैयारी करना उपयोगी हो सकता है।

प्री-बुकिंग से पहले ऐसे करें तैयारी

अगर आप iPhone Duo खरीदना चाहते हैं, तो Apple Store ऐप में अपनी पसंद का मॉडल, स्टोरेज और कलर पहले से चुनकर रख सकते हैं। साथ ही पेमेंट, बिलिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी अपडेट कर लें।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की योजना है, तो प्री-बुकिंग शुरू होने से पहले उसकी ट्रेड-इन वैल्यू चेक कर सकते हैं।

प्री-बुकिंग के समय ऐप अपडेट रखें। ऑर्डर करते समय मॉडल या कलर बदलने पर उपलब्धता में फर्क पड़ सकता है। अगर आपके इलाके में स्टोर से फोन लेने का विकल्प उपलब्ध हो, तो उसे भी चेक कर सकते हैं। लॉन्च के दिन कुछ फोन Apple Stores पर भी उपलब्ध हो सकते हैं।

भारत में iPhone Duo की कीमत कितनी होगी?

भारत में iPhone Duo के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है। इसके 512GB मॉडल की कीमत ₹3,24,900 रखी गई है।

वहीं, 1TB वेरिएंट ₹3,74,900 और 2TB वेरिएंट ₹4,49,900 में उपलब्ध होगा।

Apple का यह फोल्डेबल फोन दो कलर विकल्पों Star White और Night Sky में मिलेगा।