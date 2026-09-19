दिल्ली एयरपोर्ट का तीसरा रनवे फिर से होगा शुरू, उड़ानों की आवाजाही होगी आसान, जानिए पूरी डिटेल
दिल्ली एयरपोर्ट का तीसरा रनवे 20 सितंबर से फिर शुरू होने जा रहा है। फरवरी से चल रहा मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और सभी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं। नए रनवे से विमानों की आवाजाही आसान होगी और खराब मौसम में भी उड़ानों का संचालन बेहतर हो सकेगा।
In Short
- दिल्ली एयरपोर्ट का तीसरा रनवे 20 सितंबर से फिर शुरू होगा, मरम्मत का काम पूरा होने के बाद सभी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं।
- रनवे पर नया रैपिड एग्जिट टैक्सीवे बनाया गया है और लाइटिंग सिस्टम को बेहतर किया गया है, जिससे विमानों की आवाजाही आसान होगी।
- तीसरा रनवे शुरू होने से विमानों को रनवे पर कम समय बिताना पड़ेगा और खराब मौसम में भी उड़ानों का संचालन बेहतर हो सकेगा।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयरपोर्ट का तीसरा रनवे रविवार यानी 20 सितंबर 2026 से फिर शुरू होने जा रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने बताया कि रनवे की मरम्मत और उसे बेहतर बनाने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां भी मिल गई हैं। इस रनवे के शुरू होने से विमानों की आवाजाही बेहतर होने और एयरपोर्ट की काम करने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
फरवरी 2026 से चल रहा था रनवे पर काम
DIAL के मुताबिक, रनवे 11R/29L को तीसरे रनवे के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेहतर बनाने का काम फरवरी 2026 में शुरू हुआ था।
इस दौरान रनवे को मजबूत बनाने और उसकी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई बड़े काम किए गए। इसका मकसद विमानों की आवाजाही को सुरक्षित और आसान बनाना था। सभी जरूरी जांच और मंजूरियां मिलने के बाद अब रनवे दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार है।
रनवे पर क्या-क्या बदलाव किए गए?
रनवे की मरम्मत के दौरान उसकी सतह को दोबारा तैयार किया गया और उसे मजबूत बनाया गया। इसके अलावा रनवे 29L की शुरुआत की जगह में स्थायी बदलाव किया गया है।
विमानों को रनवे से जल्दी बाहर निकालने के लिए नया रैपिड एग्जिट टैक्सीवे (RET Z1) भी बनाया गया है। इसके साथ ही एयरफील्ड की लाइटिंग, सिविल और इलेक्ट्रिकल सुविधाओं को भी बेहतर किया गया है।
इन बदलावों से विमानों को रनवे पर कम समय बिताना पड़ेगा और उनकी आवाजाही बेहतर हो सकेगी।
खराब मौसम में भी बेहतर होगा संचालन
DIAL के मुताबिक, रनवे में किए गए बदलावों से अलग-अलग मौसम की स्थितियों में एयरपोर्ट का संचालन ज्यादा भरोसेमंद हो सकेगा।
रनवे की क्षमता बढ़ने से विमानों की आवाजाही को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भविष्य में बढ़ने वाली हवाई यात्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी यह रनवे अहम भूमिका निभाएगा।
सभी जरूरी मंजूरियां मिलीं
DIAL ने बताया कि रनवे को दोबारा शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC), एयरलाइंस और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम किया गया।
सभी जरूरी सुरक्षा जांच और प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 20 सितंबर से रनवे पर दोबारा उड़ानों का संचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है।
DIAL के CEO ने क्या कहा?
DIAL के CEO प्रदीप पनिकर ने कहा कि तीसरे रनवे का दोबारा शुरू होना दिल्ली एयरपोर्ट के लिए एक अहम कदम है।
उनके मुताबिक, बेहतर रनवे, नए रैपिड एग्जिट टैक्सीवे और आधुनिक नेविगेशन व लाइटिंग सिस्टम से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। इससे देश में हवाई यात्रा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
एयरपोर्ट ऑपरेटर ने कहा कि यह रनवे अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बढ़ने वाले हवाई ट्रैफिक को संभालने में मदद करेगा।