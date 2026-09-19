Mahindra XUV 3XO के नए वेरिएंट लॉन्च, ₹10 लाख से कम में मिलेगा पैनोरमिक सनरूफ

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी SUV XUV 3XO के नए REVX EDGE और REVX EDGE (O) वेरिएंट लॉन्च किए हैं। कंपनी ने REVX M(O) का नया पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट भी पेश किया है। नए मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.39 लाख है। खास बात यह है कि अब XUV 3XO में ₹10 लाख से कम कीमत पर पैनोरमिक सनरूफ और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे विकल्प मिल रहे हैं।

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XUV 3XO REVX EDGE की कीमत और फीचर्स

XUV 3XO REVX EDGE के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.39 लाख है। इसका पेट्रोल ऑटोमैटिक और डीजल मैनुअल वेरिएंट ₹10.59 लाख में उपलब्ध है।

इस मॉडल में डुअल-टोन रूफ, बॉडी कलर की ग्रिल और ब्लैक व्हील कवर दिए गए हैं। केबिन में ब्लैक लेदरेट सीटें, 26.03 सेंटीमीटर की HD इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और वायर्ड Apple CarPlay की सुविधा मिलती है।

इसके अलावा, चार स्पीकर, स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर-व्यू कैमरा, ड्राइवर की सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा, पीछे AC वेंट और कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

REVX EDGE (O) में मिलेगा पैनोरमिक सनरूफ

XUV 3XO REVX EDGE (O) के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.89 लाख है। पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट ₹11.09 लाख में मिलेगा।

इसके डीजल मैनुअल वेरिएंट की कीमत ₹11.09 लाख और डीजल AMT वेरिएंट की कीमत ₹11.91 लाख रखी गई है।

REVX EDGE (O) में REVX EDGE के सभी फीचर्स के साथ पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले साइड मिरर, बिना चाबी के कार में एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक हेडलैंप और ऑटोमैटिक वाइपर भी मिलेंगे।

REVX M(O) का पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट भी लॉन्च

महिंद्रा ने XUV 3XO REVX M(O) का पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट भी लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख है। इससे ₹10 लाख से कम कीमत में ऑटोमैटिक SUV खरीदने वाले ग्राहकों को एक और विकल्प मिलेगा।

कंपनी ने नए वेरिएंट के लिए पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमैटिक, डीजल मैनुअल और डीजल AMT जैसे विकल्प दिए हैं। हालांकि, सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्प हर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं हैं।

सुरक्षा के लिए मिलेंगे 6 एयरबैग

महिंद्रा के मुताबिक, REVX EDGE और REVX EDGE (O) में 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इनमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), बच्चों की सीट लगाने के लिए ISOFIX माउंट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट व सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।

तीनों नए वेरिएंट Everest White, Stealth Black, Tango Red, Nebula Blue और Galaxy Grey कलर में उपलब्ध होंगे।

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2.5 लाख गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा पार

महिंद्रा ने बताया कि 2024 में लॉन्च हुई XUV 3XO की बिक्री 2.5 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई है। कंपनी के मुताबिक, उसने यह आंकड़ा ढाई साल से भी कम समय में हासिल किया है और XUV 3XO ऐसा करने वाली उसकी सबसे तेज SUV बन गई है।

