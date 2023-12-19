अगले साल लॉन्च वाली Ather 450 Apex की बुकिंग शुरू, पढ़िए पूरी खबर

Ather Energy ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर '450 Apex' की बुकिंग शुरू कर दी है। कस्टमर्स 2,500 रुपए की टोकन मनी देकर इसे बुक कर सकते हैं। इससे तय माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही ई-स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। इस स्कूटर की डिलीवरी अगले साल मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही कंपनी ने ई-स्कूटर का एक और टीजर भी जारी किया है। इसमें स्कूटर के डिजाइन और बॉडी शेप नजर आ रहा है, जो मौजूदा मॉडल 450X की तरह है। ये कंपनी का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस ईवी में एथर के अन्य मॉडल से ज्यादा रेंज मिलेगी। नया ई-स्कूटर ओला S1 प्रो को टक्कर देगा। बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप कंपनी के को-फाउंडर तरुण मेहता ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में शेयर की थी। इसमें एक वीडियो टीजर के साथ नए ईवी के नाम का खुलासा किया था। वीडियो में 450 अपेक्स स्कूटर के राइडिंग एक्सपीरियंस को बताया गया है। मेहता ने अपनी पोस्ट में बताया, 'कंपनी के 10 साल पूरे होने पर वो अपने 450 रेंज को बढ़ाने पर फोकस कर रही है।'

हाल ही में कंपनी ने सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S लॉन्च भारतीय बाजार में उतारा था। इससे पहले मेहता ने X पर अपकमिंग एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर की फोटो शेयर की थी, जिसमें स्कूटर के ट्रांसपेरेंट पेनल्स दिखाई दे रहे हैं। अपकमिंग मॉडल को सीरीज 2 कहा जाएगा और उम्मीद है कि यह अपकमिंग न्यू-जेन 450X का एक स्पेशल एडिशन मॉडल होगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अपकमिंग जेन 450X में मौजूदा जेन-3 450X के जैसे स्पेसिफिकेशंस होंगे या कुछ अलग पेश किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि एथर एनर्जी का यह सबसे तेज चलने वाला स्कूटर मॉडल होगा। स्पीड तेज करने के लिए कंपनी ने 450 अपेक्स में कई बदलाव किए हैं। खासतौर पर इसके हार्डवेयर में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्कूटर के कई सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जा सकता है।