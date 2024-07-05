Bajaj CNG बाइक की लॉन्चिंग आज, दुनिया की पहली CNG बाइक होने का दावा, ₹80,000 से हो सकती है शुरुआती कीमत

Bajaj Auto अपनी पहली CNG बाइक 5 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी दावा है कि यह दुनिया की पहली CNG बाइक होगी। यह बाइक CNG के साथ-साथ पेट्रोल से भी चलेगी। बाइक 100-125cc रेंज में आ सकती है। कंपनी ने हाल ही में ऑफिशियल लॉन्च से पहले अपकमिंग CNG बाइक का एक टीजर भी जारी किया है। इसमें इसके लेफ्ट हैंडल पर पेट्रोल और CNG के बीच शिफ्ट करने के लिए एक स्विच दिया गया है। बजाज ने पिछले महीने लॉन्चिंग इवेंट के लिए मीडिया इनविटेशन कार्यक्रम में लॉन्च डेट जानकारी दी थी। इस मौके पर भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे।

फ्रीडम, फाइटर या ब्रूजर हो सकता है का नाम

लॉन्चिंग से एक दिन पहले कंपनी की ओर से जारी टीजर में बजाज ऑटो के लोगो के साथ 'फ्रीडम' का स्टीकर दिख रहा है। इसके मुताबिक संभव है की कंपनी ने इस मोटरसाइकिल का नाम 'बजाज फ्रीडम' ही रखा है। हालांकि, कुछ ही समय पहले कंपनी ने 'बजाज फाइटर' और 'बजाज ब्रूजर' नाम को ट्रेडमार्क कराया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बाइक का नाम फाइटर, ब्रूजर या फ्रीडम हो सकता है।

सीट के नीचे हो सकता है CNG फ्यूल टैंक

बजाज की नई CNG बाइक को अन्य 125 cc बाइक्स के साथ कॉम्पिटिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ADV-इंस्पायर्ड डिजइन है, जो दिखने में काफी एट्रैक्टिव है। स्पॉट की गई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें लगभग 5 लीटर का पेट्रोल टैंक हो सकता है। बाइक में व्हीलबेस के पार फैली हुई लंबी सीट है, जिसके नीचे CNG टैंक हो सकता है। बाइक के माइलेज के बारे में कंपनी ने अपनी ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, CNG से चलने वाली थ्री-व्हीलर और 4-व्हीलर गाड़ियों का रनिंग कॉस्ट सामान्य तौर पर पेट्रोल की तुलना में ज्यादा किफायती होता है।

80 हजार रुपए हो सकती है कीमत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजाज की CNG बाइक में गोल LED हेडलाइट, गार्ड के साथ एक ब्रेस्ड ट्यूबलर हैंडलबार, बड़ी फ्यूल टैंक क्लैडिंग, बड़ी सीट और सिंगल-पीस ग्रैब रेल और LED टेल लाइट मिलेगी। इसके अलावा इसे पेट्रोल और CNG फ्यूल से चलाने के लिए अलग-अलग टैंक और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने की उम्मीद है। इसके इंजन की क्षमता 110-125cc के बीच होने की संभावना है और शुरुआती कीमत 80,000 रुपए (एक्स-शोरूम) के आसपास होगी।



अलग अलग सेगमेंट में भी CNG बाइक लाएगी बजाज

बजाज ने बताया, 'पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच कंपनी CNG मॉडल के साथ बढ़ते रनिंग कॉस्ट से चिंतित ग्राहकों को टारगेट करेगी। इसे सबसे पहले महाराष्ट्र और बाद में उन राज्यों में लॉन्च किया जाएगा, जहां CNG स्टेशन अवेलेबल हैं।' बजाज का कहना है कि 'हम CNG बाइक का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसमें 100CC, 125CC और 150-160CC की बाइक शामिल होंगी।