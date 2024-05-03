Bajaj Pulsar NS400: सबसे शक्तिशाली इंजन और डिजाइन

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 3, 2024 16:35 IST
बजाज ऑटो ने 3 मई को अब तक की सबसे शक्तिशाली और फीचर संपन्न पल्सर का अनावरण किया
बजाज ऑटो ने 3 मई को अब तक की सबसे शक्तिशाली और फीचर संपन्न पल्सर का अनावरण किया

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने 3 मई को अब तक की सबसे शक्तिशाली और फीचर संपन्न पल्सर का अनावरण किया, जिसकी शुरूआती कीमत 1.85 लाख रुपये है। बजाज ऑटो ने अब तक 1.8 करोड़ पल्सर बेची हैं, और 2001 में इसके अनावरण के बाद से इस ब्रांड ने 10,000 करोड़ रुपये कमाए हैं। अनुमान के मुताबिक, कंपनी हर 20 सेकंड में एक पल्सर मोटरसाइकिल बेचती है।

Pulsar NS400Z

पिछले साल तक KTM 390 Duke में इस्तेमाल होने वाले 373 cc इंजन से लैस Pulsar NS400Z में डोमिनार 400 के साथ-साथ बहुत छोटी Pulsar NS200 का भी इस्तेमाल किया गया है। नई मोटरसाइकिल क्रैंक पर 40 BHP की पावर पैदा करती है और छह-स्पीड पावरट्रेन के ज़रिए रियर व्हील को 35 NM का टॉर्क भेजती है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ़ अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे की तरफ़ सिंगल डिस्क द्वारा किया जाता है।

मोटरसाइकिल

मोटरसाइकिल में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और चार राइड मोड - स्पोर्ट, रेन, रोड और ऑफ-रोड जैसी खूबियाँ हैं। इसमें फुल एलईडी लाइटिंग, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए अलग डिस्प्ले वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है।

बजाज ऑटो

बजाज ऑटो की लाइन-अप में मौजूद अन्य पल्सर से अलग, पल्सर NS400Z में फ्लैट हैंडलबार है जो शहर के ट्रैफ़िक में हैंडलिंग में मदद करता है और साथ ही हाईवे पर भी आसानी से क्रूज़िंग करने में सक्षम बनाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कलर TFT स्क्रीन और कुछ वेरिएंट में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन है।
यह मोटरसाइकिल काले, सफेद, लाल और ग्रे रंगों में उपलब्ध होगी। वाहन के लिए ऑनलाइन बुकिंग अब 5,000 रुपये की जमा राशि पर शुरू हो गई है।

