EV Stock to Invest: Exide में आगे क्या होगा?

Newsशेयर बाज़ारEV Stock to Invest: Exide में आगे क्या होगा?

कारोबार के बारे में नोमुरा इंडिया ने कहा कि बैटरी निर्माता संयंत्रों में निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी (एसवीओएलटी) और ग्राहक अनुमोदन (हुंडई/किआ के साथ समझौता करने के कारण) के मामले में अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से आगे है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 2, 2024 12:48 IST
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके शेयरों में पिछले एक महीने में 50% की बढ़ोतरी हुई है

Exide Industries Limited जिसके शेयरों में पिछले एक महीने में 50% की बढ़ोतरी हुई है। विश्लेषक एक्साइड के शेयरों पर काफी हद तक सकारात्मक हैं क्योंकि यह ईवी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक्साइड के चौथी तिमाही के परिणामों के बाद, नुवामा ने बेहतर मार्जिन के आधार पर वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) लक्ष्य में 4% की वृद्धि की, जिससे कोर (लेड एसिड बैटरी) राजस्व/ईपीएस सीएजीआर में 8%/17% की वृद्धि हुई।

नोमुरा इंडिया

ली-आयन कारोबार के बारे में नोमुरा इंडिया ने कहा कि बैटरी निर्माता संयंत्रों में निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी (एसवीओएलटी) और ग्राहक अनुमोदन (हुंडई/किआ के साथ समझौता करने के कारण) के मामले में अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से आगे है। इसके अलावा, ओईएम मध्यम अवधि में स्थानीयकरण को प्राथमिकता देंगे, जिससे एक्साइड की मांग में तेजी आएगी।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि 

एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए 300 रुपये का उचित मूल्य निर्धारित किया है, ने कहा कि कंपनी निकट भविष्य में स्थिर प्रदर्शन कर सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 2, 2024