EV Stock to Invest: Exide में आगे क्या होगा?

Exide Industries Limited जिसके शेयरों में पिछले एक महीने में 50% की बढ़ोतरी हुई है। विश्लेषक एक्साइड के शेयरों पर काफी हद तक सकारात्मक हैं क्योंकि यह ईवी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक्साइड के चौथी तिमाही के परिणामों के बाद, नुवामा ने बेहतर मार्जिन के आधार पर वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) लक्ष्य में 4% की वृद्धि की, जिससे कोर (लेड एसिड बैटरी) राजस्व/ईपीएस सीएजीआर में 8%/17% की वृद्धि हुई।

नोमुरा इंडिया

ली-आयन कारोबार के बारे में नोमुरा इंडिया ने कहा कि बैटरी निर्माता संयंत्रों में निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी (एसवीओएलटी) और ग्राहक अनुमोदन (हुंडई/किआ के साथ समझौता करने के कारण) के मामले में अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से आगे है। इसके अलावा, ओईएम मध्यम अवधि में स्थानीयकरण को प्राथमिकता देंगे, जिससे एक्साइड की मांग में तेजी आएगी।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि

एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए 300 रुपये का उचित मूल्य निर्धारित किया है, ने कहा कि कंपनी निकट भविष्य में स्थिर प्रदर्शन कर सकती है।