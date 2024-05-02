Term Insurance Plans: क्या आपको 100 वर्ष तक टर्म बीमा कवरेज की आवश्यकता है?

Term Insurance Policy सबसे लोकप्रिय वित्तीय उत्पादों में से एक है। इसमें आपको कर लाभ (धारा 80सी के तहत) को दिया जा सकता है। अब इस लोकप्रियता ने कई कस्टमाइज़ेशन सुविधाओं और अन्य इन-बिल्ट सुविधाओं के साथ कई टर्म इंश्योरेंस प्लान पेश किए हैं। ये प्लान और उनकी विशेषताएँ पॉलिसीधारकों की बदलती वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं। जबकि इस तरह के अनुकूलन और सुविधाएँ किसी ब्रांड के संभावित और मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए एक हरी झंडी हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के पूरी तरह से मूल्य-योग्य होने के लिए, आपको उन लाभों का सबसे अच्छा संयोजन चुनना होगा जो आपके अनुरूप वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इसमें सबसे अच्छा संभव टर्म कवर और एक आदर्श टर्म अवधि (वह अवधि जिसके दौरान टर्म इंश्योरेंस प्लान सक्रिय रहता है) चुनना शामिल है।

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में, टर्म इंश्योरेंस कवर और टर्म अवधि की गणना के मामले में, कोई एक विशेष उत्तर नहीं है। यह आपके आश्रितों की वर्तमान संख्या, आपकी सेवानिवृत्ति की आयु, आपकी और आपके लाभार्थी की वर्तमान आयु, मासिक/वार्षिक व्यय, वित्तीय देनदारियों आदि पर आधारित होगा। जबकि इस तरह की कवर राशि और अवधि की गणना प्रबंधनीय है, कुछ निःशुल्क टूल की बदौलत, बीमाकर्ता संभावित पॉलिसीधारकों के हित में अधिक सुविधाजनक समाधान प्रदान करते हैं - 100 साल तक कवरेज वाली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी।

रोमांचक लाभ

अब, जबकि यह एक रोमांचक लाभ की तरह लगता है, सवाल यह है - क्या ऐसी टर्म बीमा योजनाएँ वास्तव में एक अच्छा विकल्प हैं? आइए पता लगाते हैं! क्या आपको 100 वर्ष की कवरेज देने वाली टर्म बीमा योजनाएं चुननी चाहिए? जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो बीमाकर्ता आपसे बीमित राशि और अवधि चुनने के लिए कहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये दोनों कई कारकों से प्रभावित होते हैं। हालाँकि, इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, टर्म बीमाकर्ता आपको पॉलिसीधारक के 100 वर्ष की आयु तक की अवधि के साथ बीमा योजनाएँ खरीदने का विकल्प देते हैं।

हालाँकि, ऐसी योजनाओं के अपने फायदे और नुकसान हैं -

- 100 वर्ष की कवरेज देने वाली टर्म इंश्योरेंस योजनाओं के लाभ

टर्म इंश्योरेंस प्लान जो आपको 100 वर्ष की आयु तक कवर प्रदान करते हैं, उनका एक ही लाभ है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसीधारक के पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर बीमा राशि नहीं दी जाती है। इसलिए, अगर बीमाधारक 65 वर्ष की आयु तक बीमा अवधि चुनता है और पूरी अवधि तक जीवित रहता है, तो पूरा प्रीमियम और बेस कवर राशि खत्म हो जाती है। दूसरी ओर, भारतीय आबादी की औसत जीवन प्रत्याशा को देखते हुए, बीमाधारक के 100 वर्ष की आयु तक मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है। यह सुनिश्चित करता है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ कवरेज को 100 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाता है, जिससे पूरी बीमित राशि प्राप्त करने का एक निश्चित तरीका है।

- 100 साल की कवरेज देने वाली टर्म इंश्योरेंस योजनाओं के नुकसान

- उच्च प्रीमियम - 100 साल की कवरेज देने वाली टर्म इंश्योरेंस योजनाओं का लाभ इसके सबसे महत्वपूर्ण नुकसान को जन्म देता है। चूँकि 100 वर्ष की आयु तक बीमाधारक की मृत्यु की संभावना काफी बढ़ जाती है, इसलिए बीमाकर्ता के लिए भुगतान का जोखिम भी बढ़ जाता है। प्रदाता अपनी वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए उच्च प्रीमियम लेते हैं। ऐसे उच्च प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस प्लान की वहनीयता को चुनौती देते हैं और आपकी बचत पर भारी असर डालते हैं। इस उम्र तक, चूंकि आपकी आय का स्रोत तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है, ऐसे उच्च प्रीमियम आपकी बचत को खत्म कर देंगे।

- आश्रितों की कम संख्या - टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनने का एक मुख्य कारण आश्रितों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। अब, जब तक आप 100 वर्ष की आयु तक पहुँचेंगे, तब तक आपके अधिकांश आश्रित आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके होंगे। और यदि आप अपने टर्म इंश्योरेंस की बीमित राशि को अपने बच्चों के लिए विरासत के रूप में छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो मुद्रास्फीति और उच्च प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए, जिसने आपकी बचत को कम कर दिया है - आपके पास बहुत कुछ नहीं बचेगा। 100 वर्ष की आयु तक कवरेज वाली टर्म इंश्योरेंस योजनाएं अस्थायी रूप से आकर्षक लग सकती हैं। हालाँकि, यदि आप बारीकी से देखें, तो आप पाएंगे कि आप इस पॉलिसी के साथ जितना बचत करने की योजना बना रहे हैं, उससे कहीं अधिक खो रहे हैं। इसके बजाय हम अनुशंसा करेंगे कि आप सबसे अच्छी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लें, आदर्श अवधि की गणना करें और फिर, अवधि समाप्त होने के बाद, अपने बचत खातों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप अपने जीवनसाथी और/या बच्चों के लिए वित्तीय विरासत बना सकें।