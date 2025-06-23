शेयर बाजार में सिर्फ बड़े इंडेक्स की हलचल नहीं होती, बल्कि पेनी स्टॉक्स की दुनिया भी बहुत दिलचस्प होती है। इन सस्ते शेयरों में भी कई बार ऐसे हीरे छुपे होते हैं, जो वक्त आने पर तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं। सोमवार को ऐसा ही एक शेयर Sharanam Infraproject and Trading Ltd है। इस शेयर में शानदार तेजी आई है। आज कंपनी के शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ ₹0.45 पर ट्रेड कर रहे हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दुबई में कंपनी का बड़ा प्लान

शरणम इंफ्राप्रोजेक्ट ने कहा कि वो दुबई (UAE) में एक नई सब्सिडियरी कंपनी बना रही है। इसका मतलब है कि कंपनी अपना एक्सपेंशन इंटरनेशनल मार्केट में करने की तैयारी कर रही है। इस शाखा का काम दुबई में जमीन खरीदना और फिर उसे बड़े बिल्डरों या संस्थागत खरीदारों को बेचना होगा। कंपनी ने इस काम के लिए अगले 6 से 9 महीनों में करीब ₹42 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है।

कंपनी कहती है कि वो इस बिजनेस को एक ऐसे मॉडल से चलाएगी जिसमें बहुत कम रिस्क होगा और पैसे का सही इस्तेमाल होगा। साथ ही, यह पूरा काम FEMA और RBI के विदेशी निवेश के नियमों के मुताबिक होगा। कंपनी का मानना है कि यह कदम उसकी लंबी दूरी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ताकि वो विदेशी बाजार में भी अपनी जगह बना सके।

कंपनी को हुआ तगड़ा मुनाफा

मार्च 2025 की तिमाही में कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया। जहां पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की आमदनी सिर्फ ₹1.76 करोड़ थी, वहीं इस बार यह ₹23.84 करोड़ तक पहुंच गई। कंपनी का PAT भी ₹0.10 करोड़ से बढ़कर ₹3.94 करोड़ हो गया।

वहीं पूरे साल की बात करें तो FY25 में कंपनी ने ₹37.40 करोड़ का रेवेन्यू और ₹5.08 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले 16,833% ज्यादा है।

मार्च 2025 की तिमाही में विदेशी निवेशक Al Maha Investment Fund PCC – Onyx Strategy ने कंपनी के 90 लाख शेयर खरीदे और 1.52% हिस्सेदारी ले ली। इसका मतलब यह है कि बड़े निवेशकों को भी इस छोटे शेयर में भविष्य की संभावना दिख रही है।

फरवरी में जुटाए थे 48 करोड़ रुपए

शरणम इंफ्राप्रोजेक्ट ने फरवरी 2025 में राइट्स इश्यू के ज़रिए ₹48 करोड़ जुटाए थे। इस रकम को कंपनी अपने विस्तार और वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रही है।

कहां-कहां काम करती है कंपनी?

यह कंपनी मुख्य रूप से गुजरात और आसपास के राज्यों में रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इसके अलावा यह स्टील पाइप और स्लैब जैसे मटेरियल की सप्लाई भी करती है, जो तेल-गैस और निर्माण कार्यों में काम आते हैं।