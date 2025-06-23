scorecardresearch
बोनस या डिविडेंड की उम्मीद से पेनी स्टॉक में तेजी, लगातार लग रहा अपर सर्किट

Penny Stock: सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में जहां एक तरफ बिकवाली हो रही है तो दूसरी तरफ एक पेनी स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। यह स्टॉक Kretto Syscon Limited है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2025 10:52 IST

सोमवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक में बड़ी गिरावट देखने को मिला है। दोनों सूचकांक 700 अंक से ज्यादा गिर गए है। इस गिरावट भरे कारोबार के बीच Kretto Syscon Limited नाम की एक सस्ती कंपनी के शेयर में 5% की तेजी आई। कंपनी के स्टॉक में अपर सर्किट लगकर स्टॉक का प्राइस 2.15 रुपये तक पहुंच गया।

कंपनी कर सकती है बड़ा एलान

क्रेटो सिस्कॉन कंपनी की अहम बैठक 15 जुलाई 2025 (मंगलवार) को होने वाली है। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी या फिर ₹1 का फाइनल डिविडेंड देगी। इसी उम्मीद में लोगों ने इस शेयर को खरीदना शुरू कर दिया, जिससे शेयर चढ़ गया।

कंपनी ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट

इस कंपनी ने हाल ही में एक और कंपनी के साथ मिलकर अहमदाबाद में एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें कंपनी सस्ते 1BHK और 2BHK फ्लैट्स और कुछ दुकान बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को करीब ₹48 करोड़ की कमाई होने का अनुमान है। बता दें कि कंपनी ने खुद इस प्रोजेक्ट में ₹5 करोड़ का निवेश किया है। यह प्रोजेक्ट लगभग 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है।

कंपनी दो फील्ड में काम करती है

क्रेटो सिस्कॉन कंपनी दो अलग-अलग काम करती है। कंपनी एक तरफ घर और दुकानें बनाती है और दूसरी तरफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी तैयार करती है। कंपनी रियल एस्टेट में घर बनाना, बेचना और किराए पर देना जैसे काम करती है। साथ ही, कंप्यूटर से जुड़ी सर्विस जैसे नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी करती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस 

बता दे कि Kretto Syscon Limited का मार्केट कैप ₹128.57 करोड़ है। कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर में 0.40 फीसदी की गिरावट आई। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 100 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 23, 2025