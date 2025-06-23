सोमवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक में बड़ी गिरावट देखने को मिला है। दोनों सूचकांक 700 अंक से ज्यादा गिर गए है। इस गिरावट भरे कारोबार के बीच Kretto Syscon Limited नाम की एक सस्ती कंपनी के शेयर में 5% की तेजी आई। कंपनी के स्टॉक में अपर सर्किट लगकर स्टॉक का प्राइस 2.15 रुपये तक पहुंच गया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी कर सकती है बड़ा एलान

क्रेटो सिस्कॉन कंपनी की अहम बैठक 15 जुलाई 2025 (मंगलवार) को होने वाली है। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी या फिर ₹1 का फाइनल डिविडेंड देगी। इसी उम्मीद में लोगों ने इस शेयर को खरीदना शुरू कर दिया, जिससे शेयर चढ़ गया।

कंपनी ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट

इस कंपनी ने हाल ही में एक और कंपनी के साथ मिलकर अहमदाबाद में एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें कंपनी सस्ते 1BHK और 2BHK फ्लैट्स और कुछ दुकान बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को करीब ₹48 करोड़ की कमाई होने का अनुमान है। बता दें कि कंपनी ने खुद इस प्रोजेक्ट में ₹5 करोड़ का निवेश किया है। यह प्रोजेक्ट लगभग 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है।

कंपनी दो फील्ड में काम करती है

क्रेटो सिस्कॉन कंपनी दो अलग-अलग काम करती है। कंपनी एक तरफ घर और दुकानें बनाती है और दूसरी तरफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी तैयार करती है। कंपनी रियल एस्टेट में घर बनाना, बेचना और किराए पर देना जैसे काम करती है। साथ ही, कंप्यूटर से जुड़ी सर्विस जैसे नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी करती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

बता दे कि Kretto Syscon Limited का मार्केट कैप ₹128.57 करोड़ है। कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर में 0.40 फीसदी की गिरावट आई। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 100 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है।