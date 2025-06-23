HDB Financial Services IPO GMP Today: लगातार गिर रहा है जीएमपी! इतने रुपये पर हो सकती है लिस्टिंग - Details

HDB Financial Services IPO GMP: दिग्गज एनबीएफसी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDB Financial Services) का आईपीओ इस हफ्ते के 25 तारीख को ओपन होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ देश में अभी तक किसी एनबीएफसी द्वारा लाए गए आईपीओ में सबसे बड़ा है। इस आईपीओ का साइज ₹12,500 करोड़ का है जहां कंपनी ₹2,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) की पेशकश कर रही है।

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक इस OFS में अपने शेयर ऑफलोड कर रही है जिसके पास वर्तमान में HDB में 94.3% हिस्सेदारी है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल।

HDB Financial Services IPO Dates

कंपनी के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बुधवार 25 जून को खुलेगा जो शुक्रवार 27 जून को बंद होगा।

HDB Financial Services IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 700-740 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है और 20 शेयरों का एक लॉट सेट किया है। इस हिसाब रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14000 रुपये का निवेश करना होगा।

HDB Financial Services IPO Allotment Date

इस आईपीओ की अलॉटमेंट सोमवार 30 जून 2025 को हो सकती है।

HDB Financial Services IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 2 जुलाई को हो सकती है।

HDB Financial Services IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपोओ का आज जीएमपी 43 रुपये है। 18 जून को इसका जीएमपी 104 रुपये था, 19 जून को गिरकर 83 रुपये रहा, 20 जून को थोड़ा बढ़कर 91 रुपये रहा, फिर 21 जून को गिरकर 49 रुपये पर आया और 22 जून को गिरकर 47.5 रुपये पर आ गया।

HDB Financial Services IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 5.81% के प्रीमियम के साथ ₹783 रुपये पर हो सकती है।