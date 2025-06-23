BEL Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक तरफ जहां शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ नवरत्न डिफेंस पीएसयू स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd) के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की जा रही है।

स्टॉक आज खबर लिखे जाने तक सुबह 11:21 बजे तक बीएसई पर 2.39% या 9.75 रुपये चढ़कर 417.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.31% या 9.45 रुपये चढ़कर 417.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

आज स्टॉक में क्यों तेजी?

ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण डिफेंस कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर है हीं लेकिन आज बीईएल के शेयर में यह तेजी कंपनी को मिले एक बड़े ऑर्डर के बाद आई है।

दरअसल कंपनी ने शुक्रवार 20 जून को बाजार बंद होने के बाद 585 करोड़ रुपये के एक बड़े ऑर्डर मिलने की जानकारी दी थी। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को मिसाइलों के लिए फायर कंट्रोल और साइटिंग सिस्टम, संचार उपकरण, जैमर, कलपुर्जे, सर्विस आदि शामिल हैं।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसे 5 जून 2025 को मिले अंतिम ऑर्डर के बाद यह अतिरिक्त ऑर्डर मिला है। 05 जून 2025 को, बीईएल ने ₹2323 करोड़ के ऑर्डर मिलने की घोषणा की थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने कहा था कि यह ऑर्डर एमडीएल, मुंबई और जीआरएसई (गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड), कोलकाता से प्राप्त हुआ था, जिसका टोटल वैल्यू 2,323 करोड़ रुपये है, जो भारतीय नौसेना के जहाजों पर मिसाइल सिस्टम के लिए बेस और डिपो पुर्जों की आपूर्ति के लिए है।

BEL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 41 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 42 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 248 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 453 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1406 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।