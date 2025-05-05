कार बाजार में हलचल, अप्रैल में बढ़ी सेल... लेकिन एक सेगमेंट में आई गिरावट
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अप्रैल 2025 के ऑटो सेल्स की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल में कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट के अलावा बाकी सेगमेंट में व्हीकल की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है।
April 2025 FADA Vehicle Sales Report: फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने यानी अप्रैल की ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आ गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने सभी सेगमेंट के सेल्स की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में सभी सेगमेंट के व्हीकल की बिक्री में 2.95 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल 2025 में टोटल 22,87,952 यूनिट्स के व्हीकल की बिक्री हुई है। इसमें टू-व्हीलर्स, तिपहिया वाहन, कार और ट्रैक्टर की सेल्स में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है।
नई व्हीकल की बढ़ी डिमांड
अप्रैल में चैत्र नवरात्रि, अक्षय तृतीया, बैसाखी, बंगाली नववर्ष और विशु जैसे त्योहारों ने ऑटो मार्केट को रफ्तार दी। इन मौकों पर लोगों ने नई गाड़ियों की खरीदारी को शुभ माना और जमकर पैसे खर्च किए। यही वजह है कि इस महीने ज्यादातर सेगमेंट्स में सेल्स बढ़ी।
बढ़ गई टू-व्हीलर्स और कारों की सेल्स
अप्रैल 2025 में दोपहिया वाहनों (Two-Wheelers Sales) की बिक्री 2.25% बढ़ी। इस महीने 16,86,774 यूनिट्स टू-व्हीलर्स बिके, जबकि पिछले साल अप्रैल में ये आंकड़ा 16,49,591 यूनिट्स का था। वहीं, पैसेंजर व्हीकल्स (Passenger Vehicles) की बिक्री में भी 1.55% की बढ़त दर्ज की गई। इस बार 3,49,939 कारें बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हैं।
खूब खरीदे गए तिपहिया वाहन
इस बार सबसे ज्यादा उछाल तिपहिया वाहनों में देखा गया। अप्रैल 2025 में तीन पहियों (Three-Wheelers Sales) की बिक्री में 24.51% की तेजी आई है। अप्रैल 2025 में 99,766 यूनिट्स बिके, जो बीते साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। इससे ये साफ है कि इस सेगमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
पिछड़ गया कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट
ट्रैक्टर बिक्री में भी 7.56% का उछाल आया और 60,915 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह आंकड़ा दिखाता है कि खेती-किसानी और ग्रामीण इलाकों में भी ऑटो मार्केट मजबूत हो रहा है। हालांकि, कमर्शियल व्हीकल्स (Commercial Vehicles) की बिक्री थोड़ी घटकर 90,558 यूनिट्स पर आ गई है, जो पिछली बार 91,516 थी।
फाडा के अध्यक्ष सीएस विग्नेश्वर का कहना है कि शेयर बाजारों की स्थिरता और टैरिफ वॉर के थमने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसके अलावा त्योहारों का सीजन भी सेल्स को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये आंकड़े रिटेल सेल्स (Retail Vehicle Sales) के हैं।