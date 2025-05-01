scorecardresearch
Tata Motors Sales Report April 2025: PV और CV दोनों सेगमेंट में गिरावट! अप्रैल में बिके कुल 72,753 यूनिट

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 1, 2025 12:58 IST

Tata Motors Auto Sales Report April 2025: अप्रैल का महीने खत्म होने के बाद कंपनी ने बीते महीने हुए सेल्स की रिपोर्ट जारी कर दी है। अप्रैल 2025 में कंपनी की पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट दोनों में गिरावट आई है। 

पूरे अप्रैल 2025 में कंपनी ने PV+CV मिलाकर कुल भारत और इंटरनेशनल मार्कट सहित 72,753 यूनिट बेची हैं जो एक साल पहले यानी अप्रैल 2024 में 77,521 यूनिट के मुकाबले 4,768 यूनिट कम है। अप्रैल 2025 में बेचे गए कुल 72,753 यूनिट में से 27,221 यूनिट CV और 45,532 यूनिट PV की थी। 

घरेलू बाजार में प्रदर्शन

टाटा मोटर्स ने बताया कि उसने भारतीय बाजार में अप्रैल 2025 में 70,963 यूनिट बेची है जो अप्रैल 2024 में 76,399 यूनिट के मुकाबले YoY आधार पर 7% कम है। 

घरेलू बाजार में PV सेगमेंट का प्रदर्शन

भारतीय बाजार में अप्रैल 2025 में कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलाकर PV सेगमेंट में कुल 45,199 यूनिट बेची हैं। जो अप्रैल 2024 में 47,883 यूनिट के मुकाबले YoY 6 प्रतिशत कम है। 

इंटरनेशनल बिजनेस (IB) में कंपनी ने अप्रैल 2025 में कुल 333 यूनिट बेच हैं। जो अप्रैल 2024 में 100 यूनिट के मुकाबले YoY 233% ज्यादा है। 

अगर घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट को मिला लें तो कंपनी ने अप्रैल 2025 में PV सेगमेंट में कुल 45,532 यूनिट बेची है। 

घरेलू बाजार में CV सेगमेंट का प्रदर्शन

अप्रैल 2025 में HCV ट्रेक की सेल 7,270 यूनिट, ILMCV ट्रक की सेल 4,680 यूनिट, पैसेंजर कैरियर की सेल 4,683 यूनिट, SCV कार्गों और पिकअप की सेल 9,131 यूनिट रही। भारतीय बाजार में कुल CV सेगमेंट की सेल 25,764 यूनिट रही।

एक साल पहले यानी अप्रैल 2024 में HCV ट्रेक की सेल 7,875 यूनिट, ILMCV ट्रक की सेल 4,316 यूनिट, पैसेंजर कैरियर की सेल 4,502 यूनिट, SCV कार्गों और पिकअप की सेल11,823 यूनिट रही। भारतीय बाजार में कुल CV सेगमेंट की सेल 28,516 यूनिट थी। 

इंटरनेशल बिजनेस (IB) में CV के 1,457 यूनिट बिके। इस हिसाब से CV सेगमेंट का कुल सेल भारतीय बाजार+इंटरनेशल मार्केट 27,221 यूनिट रहा। जो अप्रैल 2024 में 29,538 यूनिट के मुकाबले YoY आधार पर 8% कम है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 1, 2025