ED ने क्यों मारा BBC पर छापा, जानिए वजह

दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउस में से एक है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानि BBC की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने BBC इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया है। आपको बता दें ये केस FEMA के तहत दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ED, बीबीसी के फॉरेन रेमिटेंसेज की जांच कर रही है।

जांच एजेंसी ने BBC से अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के लिए कहा है। उसी के आधार पर आगे की तफ्तीश की जा रही है. जांच एजेंसी इस मामले में विदेशी फंडिंग और करोड़ों रुपए के निवेश से संबंधित जानकारी को खंगालने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में, इनकम टैक्स विभाग ने नई दिल्ली, मुंबई में BBC के परिसरों में सर्वे किया था, जिसके आधार पर ही ये कार्रवाई की जा रही है।

आपको बता दें कि की हाल ही में BBC ने द मोदी क्वेश्न नाम से एक विवादित डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। जिसके बाद भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री पर BJP ने आरोप लगाया था कि BBC की ओर से पीएम मोदी की छवि खराब किए जाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को क्लिन चिट दे चुकी है। इसके बाद भी BBC की ओर से इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसे सार्वजिनक करने को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। हालंकि सरकार का साफ कहना है कि BBC के खिलाफ ED और इनकम टैक्स की कार्रवाई का इससे कोई लेना देना नहीं है।

अब BBC के बारे में भी जान लीजिए। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। BBC यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसके पूरी दुनिया में करीब 35 हजार कर्मचारी हैं। यह 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। इसकी स्थापना यूके के रॉयल चार्टर से हुई थी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में BBC की मुश्किलें कुछ कम होती हैं या फिर और बढ़ती हैं?